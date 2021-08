El once del Real Madrid ante el Alavés

El Real Madrid se estrenará en la temporada liguera ante el Alavés. Y lo hará con 4.000 espectadores aproximadamente apoyando al equipo vasco. Las restricciones del público ya han cambiado para esta nueva campaña y los hinchas podrán ir regresando de forma paulatina a los estadios de fútbol. El equipo de Ancelotti empezará con la grada en contra y con un equipo que tiene que ir asentándose tras un verano complicado.

Teniendo en cuenta los partidos de selecciones en la Eurocopa y la Copa América, más de un jugador no ha podido disfrutar de las vacaciones en el tiempo habitual. Un cambio de planes que, a su vez, ha supuesto su incorporación más tardía al equipo. Si a eso se le suma la llegada de un nuevo entrenador como Ancelotti, aunque conocido por muchos, la adaptación al nuevo Real Madrid se complica algo más. Y, por si fuera poco, las lesiones también serán uno de los factores a los que sobreponerse en esta primera jornada.

Ancelotti, sin embargo, ya ha tomado su primera gran decisión en esta segunda etapa como madridista: dar la lista de convocados para la primera jornada. Odegaard no estará presente por decisión técnica y jugadores como Bale, Hazard o Isco pelearán por un puesto en el once inicial. Un once repleto de incógnitas y que, una vez sea resuelto por Ancelotti, puede despejar muchas dudas.

Once del Real Madrid

Uno de los fijos en el esquema de Ancelotti será, sin duda alguna, Thibaut Courtois. El portero belga es inamovible y su puesto no corre peligro con el italiano, que sí espera poder dar minutos a Lunin cuando el arquero titular descanse. Los problemas llegan en defensa, donde Ancelotti también tendrá que mostrar cuáles son sus intenciones. Lucas Vázquez y Miguel Gutiérrez parecen las opciones más sencillas para los dos laterales, dando el centro de la zaga a Nacho y David Alaba, nuevo estandarte de la línea defensiva.

Ya completada la línea de cuatro atrás, Ancelotti también tendrá que reorganizar un centro del campo que no cuenta con Kroos, lesionado. Modric sí que aspira a ser titular, acompañado de su inseparable escudero Casemiro. El tercer puesto en el tridente puede ocuparlo Isco Alarcón, del gusto de Ancelotti y que seguirá en el Madrid salvo que llegue alguna oferta por su traspaso.

El tridente goleador

Pero, sin duda, lo más complicado será decidir en punta de ataque. Karim Benzema es el único jugador indiscutible en esta zona. El francés creció y mucho con Ancelotti y espera mantener esa línea de cooperación en esta segunda etapa. Pero sus acompañantes son los que no tienen plaza fija en la punta de ataque. Gareth Bale, muy protagonista en pretemporada, apunta a titular por una de las bandas. Vinicius, que el curso pasado se ganó la confianza de Zidane, puede repetir por otro de los extremos a las órdenes de Carlo Ancelotti.

El italiano, lejos de dar pistas, simplemente ha mostrado su total confianza en el equipo que está reorganizando. "La plantilla es muy buena, pero el mercado termina el 31 de agosto. No te puedo confirmar que vamos a cerrar la plantilla hasta el final, puede que otros jugadores pidan salir. Me gusta esta plantilla", sentenció en su última comparecencia.

