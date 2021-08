Thiago Silva retrata al PSG por el fichaje de Sergio Ramos: "No lo entiendo, me entristeció"

El fichaje de Sergio Ramos por el PSG continúa dando de qué hablar. El último en opinar sobre la llegada del veterano central español al Parque de los Príncipes ha sido un Thiago Silva que no ha ocultado su molestia por este movimiento en el mercado de fichajes. El porqué, que mientras a él con la misma edad solo le ofrecieron un año más, a Ramos le pusieron sobre la mesa dos.

No es una novedad que en ciertos círculos del Paris Saint-Germain se creó cierta discrepancia por la llegada de Sergio Ramos al vestuario. De hecho, El Larguero de la Cadena SER reveló hace unos días que muchos veían "crecido" al ex del Real Madrid.

Sobre ello ha hablado Thiago Silva en una entrevista para ESPN: "Pienso mucho, pero mucho en todo lo que pasó. No tengo nada en contra de Sergio Ramos. Pero Sergio, cuando le ofrecieron un contrato de dos años, tenía la misma edad que yo el año pasado (cuando firmó con el Chelsea). No lo entiendo. Realmente, todo esto me entristeció".

El brasileño también ha querido explicar cómo transcurrió su adiós al PSG: "Todavía no he hablado con nadie sobre lo de Ramos, pero me ha entristecido. No haber recibido nada, es como si no hubiera hecho nada por el club... Muchos aficionados creían que yo quería seguir ganando lo mismo. No tiene nada que ver con el Chelsea. Mi salario... recibo menos de la mitad".

De ahí a lanzar un dardo a la entidad parisina por su salida y cómo se produjo. "Lamento que no hayan mostrado más sensibilidad por la despedida. Algo se pudo haber hecho. No fueron ocho días ni ocho meses. Sino ocho años de victorias y de trabajo", ha sentenciado Thiago Silva.

A la espera

Mientras se suceden las opiniones sobre el fichaje de Sergio Ramos por el PSG, el de Camas continúa centrado en su proceso de recuperación. Este domingo se producirá el debut de Leo Messi con la camiseta del equipo parisino, pero para ver al defensa vistiéndose de corto habrá que esperar un poco más.

Su objetivo es escribir nuevas páginas en su carrera y así dejó claro sus objetivos cuando se confirmó su fichaje: "Vengo aquí para no vivir del pasado. Quiero empezar de cero, hacer las cosas con mucha humildad, trabajo, esfuerzo y mucho compromiso, que es lo que mejor me define. Puedes ganar o perder, pero que la conciencia siempre esté tranquila de haberlo dado todo dentro del campo. Creo que estamos en el sitio y equipo en el que mejor podemos estar. Ojalá podamos ganar muchas cosas".

