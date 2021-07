Sergio Ramos explica por qué fichó por el PSG: "Pensamos en grande"

Sergio Ramos ya es jugador del PSG a todos los efectos. El central camero firmó su contrato esta semana y ya ha realizado la tradicional entrevista con los medios del club para dar los detalles de su incorporación. El que fuera capitán del Real Madrid ha explicado el por qué de su llegada a París y las principales cualidades del club francés para terminar de convencerle.

Además, el sevillano ha destacado su hambre de seguir ganando títulos con especial atención a la Champions League. El torneo continental, de los que Ramos tiene cuatro piezas en su vitrina particular, es el objetivo primordial de un PSG que sigue sin ganar.

Su fichaje

"Vengo aquí para no vivir del pasado. Quiero empezar de cero, hacer las cosas con mucha humildad, trabajo, esfuerzo y mucho compromiso, que es lo que mejor me define. Puedes ganar o perder, pero que la conciencia siempre esté tranquila de haberlo dado todo dentro del campo. Creo que estamos en el sitio y equipo en el que mejor podemos estar. Ojalá podamos ganar muchas cosas".

Cualidades

"Creo que lo que puedo dar es experiencia, madurez, trabajo, consontancia, sacrificio. Es lo que he hecho a lo largo de todos estos años. Intentaré aportar un mejor nivel e intentaré ayudar para ganar. Tenemos que estar todos muy unidos. Remando siempre en la misma dirección, es un paso importante para caercarnos a la victoria".

Solidez del club

"Lo que más me ha llamado la atención de este club es la solidez, el hambre por ganar que tienen, los jugadores que quieren venir a un club como este. Han jugado final de Champions, está muy cerca de poder ganarla y eso es algo que me atrae. Puede que seamos un matrimonio perfecto, y si yo puede aportar a eso perfecto. Sería ganar mi quinta Champions y la primera rimera para nuestro club".

Razones de su elección

"Uno de los pasos más importantes para decidirme es el proyecto deportivo. Y no el futuro. Ya llevan años demostrando que es un equipo sólido, que no es a futuro, que ya es una realidad que transmite imagen de seriedad. Tienen un juego que me convence, a la contra, directo, rápido. Son matices que hacen que haya tomado la decisión de venir aquí. Es un equipo ganador y eso me transmite".

Objetivos

"Los objetivos, por supuesto, estamos en un club que te obliga a ganar todo. Por el fútbol pueden pasar muchos pequeños detalles que peuden hacer que se vaya a un lado a otro, pero que la conciencia esté tranquila por haber dado el máximo vniel. Son valores que representan a este club y escudo. Pensamos en grande y en ganar".

Apoyo de la cúpula

"Para mí es un día especial, ya he firmado con el PSG. Esperamos poder celebrar muchos títulos esta temporada. Quiero darle las gracias al presidente Nasser por su confianza, a Leonardo y a tood el equipo de trabajo que ha depositado la confianza en mi. Voy a dar mi máximo nivel para devolver el cariño que me dais".

