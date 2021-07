Alessandro Nesta: "Ancelotti es un segundo padre, habría hecho cualquier cosa por él"

Alessandro Nesta es una voz autorizada en el fútbol italiano y también en el fútbol mundial. Se trata de uno de los mejores defensas de la historia y que marcó una época en un equipo legendario como el Milan. Lo ganó todo y llegó a tocar el cielo con la selección cuando levantó la Copa del Mundo en el año 2006.

Además, Nesta ha tenido el placer y el honor de compartir vestuario con grandísimas estrellas después de haber estado al máximo nivel durante muchísimos años. Pero no solo eso, sino que también ha tenido rivales de élite y entrenadores de muchísima categoría. Uno de ellos fue Carlo Ancelotti, el líder del último gran Milan junto a jugadores como Kaka', Maldini, Pirlo, Gattuso o el propio Nesta.

Ahora, el exdefensor ha concedido una entrevista a La Gazzetto dello Sport donde ha hablado sobre el que ya es nuevo técnico del Real Madrid y que está dando comienzo esta semana a su segunda aventura al frente del equipo blanco después de haberle hecho campeón de Europa en su primer estancia.

Carlo Ancelotti, en un entrenamiento del Real Madrid

Nesta ha querido destacar de Ancelotti su valor personal que le hacer ser como un segundo padre para los jugadores, a los que arropa y acompaña en sus buenos y en sus malos momentos. Eso es algo que marcó a Nestar por encima de su calidad futbolística o de sus conocimientos del juego, ya que exige, pero también es capaz de proteger y de entender al jugadro cuando se encuentra solo ante los problemas.

"Ancelotti es un segundo padre, un entrenador que te hace vivir bien aunque te exija mucho. Habría hecho cualquier cosa por él. Es alguien que no abandona a los jugadores, aunque se lesionen. Es una esponja que absorbe los problemas, dejando al equipo tranquilo. Berlusconi y Galliani eran personas acostumbradas a ganar y, sin duda, presionaron al entrenador. Sin embargo, él llegaba al campo con una sonrisa en la cara".

En esa amplia entrevista para este medio italiano, Nesta también ha dejado alguna que otra confesión un tanto polémica, pero siempre buscando poner en valor a 'Carletto', del que tiene un gran recuerdo y del que cree que gestionó algunos vestuarios difíciles con mucha maestría hasta llevarles al éxito.

"Me inspira Ancelotti en su forma de gestionar el vestuario y los jugadores importantes. No es fácil gestionar a los campeones. Son como las mujeres: complicadas". Nesta reconoce que el italiano es uno de los entrenadores que le inspira en la actualidad, ya que él también ha decidido dar el salto a los banquillos.

Las memorias de Nesta

En esta extensa charla, el mítico central del Milan ha repasado algunos de sus mejores momentos en San Siro: "Tengo maravillosos recuerdos de Milán, pasé diez años allí aunque al principio no quería estar allí, ni en Milán, ni en el Milan. Pero después de los primeros 6 ó 7 meses me instalé y en era un Dios".

Alessandro Nesta, en un partido del Milan Reuters

"Tenía a Andrea Pirlo que era el ochenta por ciento del equipo. Uno de los más grandes con los que he jugado. También a Gennaro Gattuso que lo llevaría conmigo de vacaciones y me gustaría que estuviera junto a mí en el campo porque sabes que no te va a traicionar nunca".

Por último, Alessandro Nesta ha dejado los que para él son y han sido los mejores defensas de los últimos años por su calidad, su nivel y su experiencia: "Van Dijk lo tiene todo, es macizo, fuerte arriba... Thiago Silva es rápido, técnico, genial. En el Milan, emparejado conmigo, jugaba solo, yo estaba viejo, acabado, y él iba a 2.000 por hora. Con Sergio Ramos nunca se ha visto a nadie con su técnica". Por último, sobre el jugador que más le costó marcar, se queda con Ronaldo Nazario, a quien define como "una locura".

