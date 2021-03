El PSG confía en fichar a Messi este verano: "La última vez como rival"

El futuro de Leo Messi sigue en el aire y la catástrofe azulgrana en la Champions League no ayuda a convencer al argentino. El delantero no se ha pronunciado, no ha tenido el más mínimo gesto, no se ha movido de su posición. Hablará, según dijo hace meses, una vez haya finalizado la actual temporada. Mientras tanto, los clubes van tomando posiciones intentando pelear por su fichaje. Y el PSG, de los pocos que económicamente pueden hacer frente a tal operación, es muy optimista respecto a lograr su objetivo.

En París creen que podrán fichar a Leo Messi. El proyecto que están armando es potente y la presencia de jugadores como Neymar, cuya renovación está prácticamente cerrada, ayudará a crear un clima en el que el argentino tenga muy fácil adaptarse a la Ligue-1. Además, en el banquillo cuenta con otro técnico conocido como Pochettino, que ha conseguido controlar los egos del vestuario hasta establecer una muy buena relación con los principales pesos pesados.

Por ello, en el PSG no tienen duda de que pueden hacerse con los servicios de Leo Messi. Así lo confirma TNT Sports y el periodista Marcelo Bechler, el mismo que adelantó el fichaje de Neymar por el PSG y por el que abandonaba el FC Barcelona. Según dicha información, en el club parisino confían en estar en condiciones de presentarle una oferta económica irrechazable y que, en tiempos de crisis económica, no todos pondrían sobre la mesa.

Al-Khelaifi, jeque del PSG, saludando Reuters

Pero, además, en el vestuario también empieza a haber cierto optimismo. "Es la última vez que lo tenemos como rival", aseguró un miembro de la plantilla del PSG tras el empate que se produjo en el Parque de los Príncipes en la pasada jornada de Champions League. "El optimismo es inmenso en París", ha recalcado el periodista.

La noticia llega justo un día después de que Leonardo, director deportivo de la entidad francesa, dejara en el aire las llegadas de jugadores como Leo Messi o Cristiano Ronaldo. El dirigente afirmó que no tenían nada cerrado por el momento de la temporada en el que se está, pero destacó que el PSG podía afrontar cualquier operación para fichar a los mejores jugadores del mundo.

"Es algo que tenemos que valorar. Siempre estamos en condiciones de hablar con los grandes jugadores, que quieren venir", reconoció Leonardo en declaraciones para RMC. De la misma manera, hace unas semanas confirmó que "grandes jugadores como Messi siempre estarán en la lista del PSG". Declaraciones que han aumentado la presión sobre el argentino y que generaron gran malestar en el entorno azulgrana, más todavía tras la llegada de Laporta a la presidencia.

Nuevos movimientos

El PSG, hasta que se produzcan incorporaciones, incide en el hecho de reforzar su proyecto actual. Y movimientos como la renovación de Di María ayudan y mucho. El argentino conoce a su compatriota y amigo Messi, por lo que su continuidad sumaría un punto extra para convencer a Messi.

El delantero del Barcelona, ya sin Champions y centrado en La Liga y la Copa del Rey, seguirá siendo protagonista. Por el momento, su padre viajará a Barcelona y el hecho de que pueda abordar el tema de la renovación ya se comenta.

