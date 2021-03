La renovación de Messi, a escena: su padre viajará a Barcelona el lunes

Leo Messi es la clave en el futuro del Barcelona tras la elección de Joan Laporta como nuevo presidente. Todos se preguntan si el argentino seguirá de azulgrana una vez acabe la presente temporada, con la sensación de que la relación ha ido mejorando desde la dimisión de Josep Maria Bartomeu y más ahora con la elección de Laporta, a quien conoce bien Leo.

De momento, siempre que se han puesto fechas sobre la decisión de Messi se ha remitido a final de temporada y no antes. Eso no quiere decir que no vaya a haber reuniones entremedias, como la que ya habría fijado de cara a la próxima semana, más en concreto, el lunes que viene.

El periodista Maximiliano Grillo ha asegurado que Jorge Messi, padre y agente del crack argentino, tiene previsto viajar a Barcelona este lunes para hablar de la situación de su hijo.

Leo Messi, en la Champions League 2020/2021 EFE

"Jorge Messi tiene planeado viajar a Barcelona el próximo lunes. Lo que se dice acá en Argentina es que el gesto de que Messi haya ido a votar es una invitación a la renovación", desveló Grillo en una charla en Twitch con el periodista Gerard Romero.

El plan de Laporta

El periodista argentino, que conoce bien el entorno de Messi, pone fecha al inminente primer encuentro de Jorge Messi con el Barça para analizar el futuro del delantero. Sobre la mesa estarán asuntos importantes como la propuesta económica que Joan Laporta está dispuesto a hacer a Leo para que siga y, sobre todo, comentar al padre del '10' el proyecto deportivo que prepara la nueva directiva del club.

No es la primera reunión de la que se habla esta semana y que tiene que ver con Messi y su entorno y su futuro. Ya se desveló que en las últimas fechas había programado un encuentro en Punta Cana en el que iba a estar presente Jorge Messi y se iban a tratar algunas claves de lo que sería la vida de Messi en París. No se iba hablar del PSG, pero obviamente el trasfondo era un hipotético fichaje por la entidad gala.

Finalmente, por la victoria de Laporta en las elecciones, no se produjo la reunión para escuchar antes la propuesta del nuevo presidente azulgrana.

