El PSG abre la puerta a Messi: "Nuestra silla está reservada por si..."

El PSG no esconde su interés por Leo Messi. Leonardo, director deportivo del club del Parque de los Príncipes, ha hablado del delantero argentino en una entrevista a France Football. La revista gala ha publicado un adelantero de ella, en el que se reflejan las palabras del brasileño en relación a la estrella del Barcelona y otros asuntos relevantes, como son las renovaciones de Neymar y Kylian Mbappé.

Leonardo declara que "grandes jugadores como Messi siempre estarán en la lista del PSG". Va más allá y expone la posición actual en la pelea por su fichaje: "Pero, por supuesto, este no es el momento de hablar de ello o de soñar con ello. (...) Pero estamos sentados en la gran mesa de los que están siguiendo de cerca el caso. De hecho, no, todavía no estamos sentados, pero nuestra silla está reservada por si... Cuatro meses en el fútbol son una eternidad, especialmente en estos tiempos", señala.

El director deportivo del PSG se refirió a la continuidad de Mbappé y Neymar: "Espero que estén convencidos de que el PSG es un buen lugar en este momento para un futbolista ambicioso y de muy alto nivel. (...) Solo tenemos que encontrar un acuerdo entre sus deseos, sus exigencias, nuestras expectativas y nuestros medios. No tenemos que rogarles: 'Por favor, quedaos'. Es más que eso. Aquellos que realmente quieran quedarse, se quedarán. Hablamos con regularidad y tengo buenos sentimientos sobre estos dos temas", explicó.

Leonardo, director deportivo del PSG PSG

PSG - Catar

Además, Leonardo habló de la relación que hay entre el PSG y Catar: "Se basa en la emoción y la pasión por el PSG y el fútbol. Sigo pensando que la gente no siempre está muy agradecida por este compromiso. Observa unos segundos lo que hizo el PSG de QSI por la Ligue 1".

"Pastore, Ancelotti, Thiago Silva, Ibrahimovic, Beckham, Cavani, Neymar, Mbappé, Marquinhos, Verratti, Di Maria, Icardi, Keylor... Vinieron todos a Francia, ¿gracias a quién? ¿Podemos dejar de hablar de dinero todo el tiempo para apreciar, un poco, todo el trabajo y compromiso asumido a favor del PSG, por supuesto, pero también de la imagen y reputación del fútbol francés en el exterior? ¿Podemos pensar en el día en que Catar, cansado de todas estas historias, decida irse?", añadió.

Cambio de entrenador

Por último, en el adelanto de France Football, Leonardo habla del reciente cambio en el banquillo del PSG: "Sabíamos, y él (Tuchel) sabía, que sería difícil renovar su contrato al final de la temporada... Decidimos anticiparnos un poco. (...) No cambiamos de entrenador para lucirnos. (...) No creo que pueda ser una sorpresa para Tuchel. No era la primera vez que discutíamos la situación juntos. Quizás ya no me entendía...", dice.

Sobre Pochettino dice lo siguiente: "Creo que es importante hacer valer el estilo en el campo. Porque París debe tener su identidad. No sucede en unas pocas semanas sino en varios años. Y creo que Pochettino puede permitirnos afinar eso de manera constante y en conexión con el ADN del club".

