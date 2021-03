La reunión por Messi con el PSG y su plan de futuro: "Pase lo que pase, dos años y a Miami"

A vueltas con el futuro de Leo Messi. Los últimos dían han venido cargados de sucesos que pueden afectar directamente al astro argentino y su decisión de seguir o no en el Barcelona. Sin embargo, antes de las elecciones a la presidencia o la eliminación del Barça contra el PSG, se debía realizar una reunión importantísima que, finalmente, no se hizo. José Antonio Ponseti ha explicado el porqué.

El Larguero de Cadena SER ha revelado que para la semana pasada había fijada una reunión en Punta Cana, en la casa de Julio Iglesias, en la que se debían tratar aspectos muy importantes sobre Messi. Iba a estar presente el padre del '10' del Barça y se iba a hablar de un hipotético futuro de Leo en París.

"No se hizo [la reunión]. Esa reunión viene de otras anteriores. En esa reunión estaba el padre de Leo Messi y en esa reunión se tenia que hablar de cosas que afectaban a Messi si viviese en París, no del PSG como tal. Se quería tratar de resolver algún asunto que directamente vincula a París con Messi", reveló sobre el motivo del encuentro que al final no se llevó a cabo.

Abdou Diallo consuela a Leo Messi Reuters

El cambio de Messi

Ponseti explicó el motivo: "Hay un comentario, antes de empezar este lío, por parte de los representantes de Messi, del padre que estaba ahí. Se dice que si en las elecciones del domingo gana Laporta, se abre la opcion de escuchar al Barcelona. Algo que antes no se contemplababa, aparentemente, en el entorno", dijo sobre la razón que cambió todo el panorama en torno al futuro de Messi.

"Al hacer ese comentario y producirse esta situación, se queda todo en stand by y se mueve la tierra bajo los pies. Silencio absoluto. No se produce la reunión, se llega a las elecciones y gana Laporta", añadió sobre lo ocurrido.

Ponseti, eso sí, dio un clave muy a tener en cuenta sobre lo que sería el plan de Messi y su entorno: "Hay un comentario más. Pase lo que pase, se vaya donde se vaya, dos temporadas y a Miami", añadió. Es decir, fiche por el PSG o se quede en el Barcelona, el tiempo de Messi en el fútbol europeo ya tiene fecha de caducidad.

París, al 50%

Los barcelonistas tienen motivos para respirar algo más tranquilos con el futuro de Messi. Si bien todavía no ha renovado y acaba contrato dentro de solo unos meses, su relación con Koeman y la victoria de Laporta dan un impulso a las opciones de que siga. Ponseti, a día de hoy, lo ve claro: "¿Cuál es el porcentaje para mí? 50%", sentenció.

