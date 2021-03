Agüero, el primero de Laporta: el Barça hace una oferta formal para juntarle con Messi

El Kun Agüero podría jugar la próxima temporada en el Barça o, al menos, eso es lo que apuntan desde Argentina. TyC Sports ha desvelado que el delantero del Manchester City, que termina contrato a final de temporada y es libre de negociar con el club que quiera, ya ha recibido una oferta formal de Joan Laporta para unirse a las filas azulgranas. El objetivo no es otro que convencer a Leo Messi para que renueve.

Laporta quiere juntar a Agüero con Messi en el Barça. Ambos futbolistas guardan una estrecha relación de amistad forjada en la selección de Argentina y que se ha extendido más allá de los terrenos de juego. El Kun, de 32 años, sería una gran excusa para que Leo volviera a ser feliz de azulgrana y diera marcha atrás con su plan de salida que inició el pasado verano.

El fichaje del Kun también atendería a las necesidades del Barça por fichar a un delantero de calidad. La salida de Luis Suárez el pasado verano no fue contrarrestada por otro fichaje, fracasando en el intento por firmar a Memphis Depay. El nombre de Agüero ya había sido sondeado por todos los candidatos a la presidencia y Laporta no ha tardado en dar el paso, siendo su primer movimiento en la reestructuración del equipo.

A Agüero, que todavía no ha recibido una propuesta de renovación del Manchester City, no le disgustaría la idea de volver a España para jugar con Messi. Hace unas semanas, durante una entrevista en Twitch con Ibai Llanos, lanzó un guiño a su amigo culé: "¿A quién no le gustaría jugar con Leo?", le confesó Agüero al streamer español.

