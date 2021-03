Serios problemas para Marc Gasol en los Lakers

Los primeros meses de Marc Gasol en los Lakers no están siendo del todo satisfactorios. El jugador español llegó como un jugador veterano, con opciones de minutos importantes y con la intención de seguir alargando su bagaje en la mejor competición del mundo del baloncesto. Su incorporación a la franquicia, de hecho, dio mucho que hablar tanto en Estados Unidos como en España. Sin embargo, con media temporada consumida, las dudas sobre la idoneidad de su llegada han surgido.

La franquicia de Los Ángeles ya baraja fichar a un nuevo interior en el mercado de la NBA. La media de 20 minutos por partido para cosechar datos de menos de cinco puntos y apenas cuatro rebotes no termina de convencer. Las dudas son notables y los Lakers temen que para este tramo de la temporada, teniendo en cuenta la baja de una pieza determinante como Anthony Davis, se queden cortos con el juego interior.

Marc Gaso, por lo tanto, se vería en serios problemas y vería reducidos drásticamente sus minutos en los Lakers. Según especialistas de la NBA como Sam Amick, de The Athletic, el equipo angelino tiene la sensación de que "la experiencia con Marc Gasol no está funcionando tan bien como ellos esperaban". Los datos cosechados no gustan y menos teniendo en cuenta que falta un jugador com Davis.

Marc Gasol, durante el partido de pretemporada frente a Los Ángeles Clippers REUTERS

Por si fuera poco, los nombres que se vienen barajando no son de segundo nivel. Los Lakers piensan en pesos pesados como Cousins, Drummond o incluso Aldridge, lo que obligaría a dejar a Marc en un segundo plano. El tercer puesto en la conferencia y sus datos están en su contra. A favor, la defensa de jugadores franquicia como LeBron James, que destacó su gran conexión con el español.

"Hay algunos jugadores que ven las jugadas antes de que sucedan. Lo hacen con su mente, lo hacen con sus pases... Y Marc es uno de ellos", reconoció la estrella de los Lakers. Solo faltan que en la cúpula de la franquicia lo tengan en cuenta.

De dos hermanos... ¿a ninguno?

Que Marc Gasol pierda relevancia en los Lakers no es una buena noticia para el baloncesto español. Y es que el catalán se había convertido en uno de los grandes referentes del deporte nacional en la mejor liga del mundo de baloncesto. Su anillo con los Raptors, que supuso un hecho para la historia en el país, y su fichaje por los Lakers, reflejaban la influencia y repercusión de un jugador que creció en la ACB y que es capital en la Selección.

Además, durante algunas semanas se rumoreó que, tras su llegada a los Lakers, podría aumentar su historia compartiendo vestuario con Pau Gasol. Su hermano estaba recuperándose de la lesión y el cariño que tiene en la franquicia hizo que se abriera el debate sobre si Pau sería una buena incorporación para inyectar algo de veteranía al vestuario. El propio Pau llegó a hablar de la posibilidad: "No estaría mal. Pero depende de varios factores, algunos de los cuales no controlo. Y es por eso por lo que, en este momento, prefiero centrarme en el trabajo diario que me permita dejar atrás la lesión".

Sin embargo, meses después, Pau Gasol ha firmado con el Barcelona hasta final de temporada y Marc Gasol ve como los Lakers buscan un refuerzo en el mercado para que gane minutos a su costa. Los Juegos Olímpicos de Tokio están cada vez más cerca y lo importante es que ambos lleguen en condiciones para liderar la Selección.

[Más información - Pau Gasol confiesa cuál fue el motivo por el que decidió fichar por el Barça]