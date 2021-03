De Ronaldo a Maradona, los 'Papuchi' en el mundo del fútbol: ricos, famosos y con muchos hijos

Son famosos, son ricos y tienen legiones de seguidores que siguen sus pasos y que los defienden sobre todas las cosas. Las figuras de los deportistas son en ocasiones veneradas como si de dioses del Olimpo se tratase. En Estados Unidos pasa con los jugadores de la NFL o los de la NBA y en Europa, así como en Sudamérica, son los futbolistas los que acaparan todos los focos.

Sus vidas no son iguales que las del resto de los mortales. Envidiados, deseados, idolatrados... y también privilegiados. Sus conquistas se multiplican desde que son muy jóvenes y mucho se habla de que algunos no tan agraciados físicamente son capaces de derretir el corazón de auténticas mujeres de bandera. No es una regla para todos, pero esas vidas aceleradas que a veces acostumbran a tener les llevan a casarse o tener hijos antes que la mayoría.

Estudiar, encontrar trabajo o la estabilidad económica son barreras con la que la gente de 'andar por casa' tiene que combatir antes de pensar, los que así lo desean, en formar una familia, algo a lo que no tienen que hacer frente los futbolistas, que muy jóvenes logran tener muchos ceros en sus cuentas bancarias. Tal vez este sea el principal motivo por el que se animen a ampliar sus familias pronto.

Cristiano Ronaldo, tras la eliminación de la Champions League 2020/2021 de la Juventus REUTERS

Es fácil encontrar familias numerosas entre los futbolistas. Leo Messi tiene tres hijos con Antonela Roccuzzo (Thiago, Mateo y Ciro); Sergio Ramos, cuatro junto a su mujer Pilar Rubio (Alejandro, Sergio Jr., Marco y Máximo Adriano); Cristiano Ronaldo, cuatro (Cristiano Jr., Eva, Mateo y Alana Martina), y así un largo etcétera. Aunque hay otros que se llevan la palma.

Esperma congelado

Esta misma semana, Ronaldo Nazário anunciaba por sorpresa que volverá a ser padre a sus 44 años. El astro brasileño, dueño del Valladolid, se sometió a una vasectomía hace once años y la pregunta que se hicieron muchos al conocerse la noticia es qué había ocurrido entonces.

Ronaldo tuvo a su primer hijo, Ronald, con la también exfutbolista brasileña Milene Domingues. Después, tuvo a sus dos hijas, María Sofia y María Alice, con la que fuera su pareja, María Beatriz Antony. El cuarto de sus hijos llegó por sorpresa y es que a través de una prueba de paternidad llegó a su vida Alexander, fruto de un encuentro con la camarera Michele Umezu.

Fue después de este cuarto hijo tras su aventura cuando decidió realizarse una vasectomía. Pero, según ha publicado Financial Times, el brasileño optó por congelar su esperma, algo que ahora le ha llevado a volver a ser padre por quinta vez, en esta ocasión con su actual novia, Celina Locks, quien no ha ocultado su dicha tras quedarse embarazada.

Los brasileños y el 'Pelusa'

Hablar de los 'Papuchi' del fútbol es por recordar al memorable padre del cantante Julio Iglesias, el ginecólogo Julio Iglesias Puga. Tres hijos tuvo el doctor, conocido por sus conquistas, por los nueve -conocidos' de su famoso hijo. Pues bien, siguiendo esta lista de futbolista con numerosos hijos caben destacar tres nombres: Pelé, Roberto Carlos y Diego Armando Maradona.

'O Rei' Pelé ha reconocido a ocho hijos hasta el momento. No todos llegaron de relaciones confirmadas, solo cuatro de ellos, pero los otros cuatro fueron reconocidos por el que es considerado por muchos como el mejor futbolista de la historia con el paso del tiempo. Y del brasileño a Maradona, con el que siempre se le ha rivalizado por el trono mundial del fútbol.

Giannina Maradona junto a su padre, Diego Maradona Instagram

El 'Pelusa', fallecido a finales del año 2020, tuvo cinco hijos o al menos eso es lo que se había confirmado hasta el momento de su muerte. Durante mucho tiempo se habló de que tenía varios hijos ilegítimos y fue después de su fallecimiento cuando, por el momento, hasta otras cinco personas han asegurado ser descendientes del eterno '10' de la Albiceleste.

Ocho hijos de Pelé, unos diez que dicen que tuvo Maradona y los once confirmados de Roberto Carlos. El mítico lateral izquierdo del Real Madrid ha sufrido mucho por su paternidad por las disputas con algunas de las madres de sus hijos: "Es una pena no poder estar cerca de los niños. No tengo mucho contacto con mis hijos porque tengo problemas con sus madres, que solo piensan en la parte financiera".

