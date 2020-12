LeBron James compara su conexión con Marc Gasol en los Lakers con la que tenían Kobe y Pau

Un espléndido Marc Gasol con 12 puntos, 8 asistencias, 7 rebotes y 4 tapones se lució este domingo en la paliza de Los Angeles Lakers a unos pobres Minnesota Timberwolves en los que Ricky Rubio y Juancho Hernangómez fueron de lo poco salvable. Es por lo que LeBron James se ha deshecho en elogios hacia el español tras el partido tanto de palabra como con una imagen que ha incendiado las redes sociales y con una comparación muy entrañable para el baloncesto nacional.

"Hay algunos jugadores que ven las jugadas antes de que sucedan. Lo hacen con su mente, lo hacen con sus pases... Y Marc es uno de ellos", aseguró LeBron en la rueda de prensa posterior al partido. "Ve este deporte de una manera muy similar a como yo lo veo", añadió, y ensalzó "la inteligencia en el baloncesto" de Gasol. La estrella angelina está encantada con la llegada de su nuevo pívot y todo apunta a que esta conexión seguirá creciendo en importancia.

Después, en redes sociales, LeBron también tuvo otro detalle muy emotivo tanto con Marc como con el pasado de la franquicia californiana. James colgó una imagen en Instagram en la que comparaba dos fotografías: la primera es de Pau Gasol y Kobe Bryant chocándose las manos durante la etapa del español en Los Ángeles y, la segunda, es la de los dos jugadores actuales de los Lakers durante el partido de este domingo.

La publicación de LeBron James en redes sociales

Gasol acarició el triple-doble, salió de nuevo en el quinteto inicial de los Lakers e impartió un recital de pase desde el poste alto, un aspecto de su juego muy apreciado por el conjunto angelino cuando se decidió a ficharlo. El español cubrió el vacío dejado este domingo por Anthony Davis, que no pisó la cancha por un golpe en el gemelo.

Gasol devuelve el guiño

Justo al acabar el encuentro, el español fue entrevistado por la televisión estadounidense sobre la cancha del Staples Center de Los Ángeles y resumió sus primeras impresiones tras tres partidos en la NBA con James. "Él es un jugador muy singular", dijo Gasol con una sonrisa. "Tiene una gran inteligencia. Ve todo en los dos lados de la pista. Es muy generoso y es un gran compañero", afirmó.

No solo recibió los halagos de James, si no que también Frank Vogel, su entrenador, tuvo palabras para Marc. "Con Marc en el poste alto, por fin vimos cómo podemos ser cuando jugamos con él con su pase desde ahí", apuntó. "Esta noche estuvo fantástico. Hablamos sobre esto: no hicimos lo suficiente en los dos primeros partidos. Y todos nuestros jugadores saben que, cuando el balón le llega a Marc Gasol, se activa el movimiento", agregó.

Los Lakers, que ganaron el título de la NBA en la burbuja de Orlando esta pasada temporada, sumaron su segunda victoria de la campaña y se enfrentarán este lunes a los Portland Trail Blazers en el primer back-to-back. Veremos si Marc tiene la misma influencia cuando se espera el regreso de Anthony Davis para el encuentro de esta noche.

