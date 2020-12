Locura Stephen Curry: más de 100 triples sin fallo en cinco minutos

La NBA está acaparando los focos en estos días navideños justo cuando ha comenzado una nueva temporada. Y si se habla de protagonismo, hay varias estrellas en la liga que tienen asociado ese nombre a letras doradas cuando se trata de esta competición. Uno de ellos es el de Stephen Curry que, a pesar de que ya es considerado uno de los mejores tiradores de toda la historia, siempre tiene capacidad para ampliar sus horizontes y sorprender al público.

Es un entrenamiento y no hay esa presión que provoca la competición, pero este vídeo de Curry no tiene desperdicio y su repercusión en las redes sociales así lo demuestra. El base de los Golden State Warriors se pasa cinco minutos de reloj anotando triples. Uno tras otro, sin fallo y sin trampa ni cartón. Su mecánica de tiro no cambia en ningún momento del reto y así va acumulando aciertos hasta conseguir una marca de 105.

Sobre la cancha no tiene rival cuando se trata de esta faceta del juego. Su capacidad para tener un acierto fuera de lo normal desde esta línea de la cancha le ha llevado al estrellato y a cosechar tres anillos de la NBA en su carrera. Ahora, sin su 'splash brother' y sin otras piezas clave con las que alcanzó su meta vital, sigue dando espectáculo en las pistas estadounidenses. Él pone el límite entre la vida extraterrestre y la humana cuando se trata del baloncesto.

5+ minutes without a miss.



Stephen. Curry. pic.twitter.com/8DV0z5gtib — Golden State Warriors (@warriors) December 26, 2020

Eso sí, a pesar de sus buenos números, durante los dos primeros partidos de temporada los resultados no han acompañado. Dos derrotas ante Brooklyn y Milwaukee con 20 y 19 puntos respectivamente marcan lo que está siendo el año de su regreso tras superar los problemas físicos que le apartaron de las pistas en 2020 hasta ahora. Aún tiene margen de maniobra para reconducir la dirección de sus Warriors en 2021.

Los favoritos

La tradicional encuesta realizada por los General Manager de los diferentes equipos antes de arrancar la campaña dejaba pocos cambios respecto a lo vivido la temporada pasada. Si acaso, lo más llamativo es la claridad con la que se repiten algunos resultados.

Para el 81% de los votantes, el equipo de LeBron James, Anthony Davis y Marc Gasol volverá a ser el campeón de la NBA, sumando su segundo anillo consecutivo. En segunda posición aparecen Los Ángeles Clippers de Kawhi Leonard, Paul George y Serge Ibaka. De esta forma, el 92% de los General Manager consideran que el anillo no saldrá de Los Ángeles.

En cuanto al premio de MVP de la temporada no hay sorpresas, al menos según lo visto, y vivido, en el curso pasado. El jugador más votado ha sido, una vez más, Giannis Antetokounmpo. El jugador de los Bucks, recientemente renovado, aspira a conseguir algo que nadie logra desde 1986 cuando Larry Bird sumó tres galardones consecutivos. Ahí también aparece Luka Doncic en segundo lugar.

