Neymar y los detalles de su polémica fiesta: tienen permisos e irán 150 personas

Lesionado y alejado de los terrenos hasta 2021, Neymar sigue en Brasil disfrutando de su vida privada. El delantero del PSG, siempre en el centro de todos los focos, estaba pasando desapercibido tras su lesión con el conjunto francés. Sin embargo, sus polémicas decisiones le han vuelto a situar en el centro de todas las noticias. El delantero organizará una fiesta y las críticas por su evento no han sido pocas.

En un primer momento se desveló que Neymar había montado una fiesta para despedir el 2020 a lo grande. Un recinto privado, una discoteca subterránea para evitar que el ruido afectara a los vecinos y la prohibición de entrar con teléfonos móviles para evitar cualquier imagen filtrada a los medios de comunicación. En total, según afirmó el popular medio brasileño O Globo, acudirían cerca de 500 personas invitadas.

Una cifra que generó numerosas críticas al delantero brasileño y que ha obligado a la empresa organizadora del evento a salir al paso de los ataques. Fábrica, por medio de un comunicado, ha indicado que el evento "de Nochevieja" que se celebrará en Costa Verde, Río de Janeiro, no contará con 500 personas presentes sino "aproximadamente 150". Además, defienden que se "lleva a cabo cumpliendo con todos los estándares de salud" que han marcado las autoridades sanitarias de Brasil.

Ante el revuelo generado, subrayan desde la organización que "es un evento privado" y que, por lo tanto, el acceso es "exclusivo para invitados". Es más, aclaran que no habrá ninguna venta de entradas. Fábrica también ha espetado que se cuenta "con todas las licencias necesarias" para poder desarrollar el evento, por lo que no ven polémica alguna en que Neymar celebre la fiesta.

Mbappé y Neymar con el PSG Reuters

Pese a esta defensa de que no son 500 personas, sino 150 las que accederán al recinto, las últimas cifras sanitarias por la Covid-19 en Brasil no son nada positivas. Los fallecidos por la pandemia superan los 190.000, hay más de siete millones de infectados por la Covid-19 y las declaraciones del presidente del país, Jail Bolsonaro, no ayudan a que se fomente la vacunación.

El mandatario, cabe recordar, guarda una estrecha relación con Neymar. El delantero del PSG recibió numerosos apoyos de Bolsonaro cuando atravesó sus peores lesiones y ambos han hablado públicamente de su amistad.

Neymar y su futuro

El brasileño disputó su último encuentro con el PSG el pasado 13 de diciembre. Neymar recibió una entrada y se marchó lesionado del campo, en camilla y hasta con alguna que otra lágrima en los ojos. Recuperándose físicamente, y con el objetivo de regresar a principios de 2021, se marchó a Brasil para reunirse con los suyos. Todo mientras continúan las negociaciones para su renovación con el PSG y con Leo Messi como objetivo del conjunto francés para ser el fichaje estrella del verano.

El argentino no ha dado detalles sobre qué decidirá en apenas unos meses, pero sí ha dejado claro que terminará la temporada como azulgrana y valorando seriamente todas las opciones. Desde mantenerse en el Camp Nou hasta tomar el camino que su amigo Neymar le ha pedido. Por el momento, el PSG ya ha movido ficha con la incorporación de Pochettino.

