Pau Gasol: "¿Volver a los Lakers? No estaría mal"

El baloncesto español sigue muy pendiente de Pau Gasol. El jugador de baloncesto no ha vuelto a jugar desde su lesión en uno de sus pies, aunque sigue manteniendo intactas sus esperanzas de poder ayudar a la selección española en los Juegos Olímpicos de Tokio el próximo verano. Mientras, los rumores sobre un regreso antes de esa cita para prepararse siguen apareciendo y los últimos apuntan a Los Ángeles Lakers, equipo con el que consiguió sus dos anillos de la NBA.

El pívot español ha desvelado su estado y la ilusión que le haría volver a la liga norteamericana en una entrevista en el diario La Repubblica. "Bueno, eso no estaría mal. Pero depende de varios factores, algunos de los cuales no controlo. Y es por eso por lo que, en este momento, prefiero centrarme en el trabajo diario que me permita dejar atrás la lesión. Una vez logrado este objetivo, todo lo que venga a partir de ese momento será especial y pretendo disfrutarlo", argumentó el catalán.

Antes, se rumoreó que pudiera llegar al equipo del que nació su legado para poder tener ritmo de competición antes de la cita olímpica. "El Barça es muy importante para mí. No solo por haber jugado allí antes de ir a la NBA, sino también porque es el club de mi tierra y en el que también jugó mi hermano. Y por eso fue un placer para mí ser nombrado asesor estratégico y embajador global del Barça", explicó el mayor de los hermanos más importantes de la historia de este deporte en España.

Oggi su Rep: Basket Nba, Pau Gasol: "Fratello Kobe mi ha insegnato a vivere senza aspettare domani" [di Raffaele R. Riverso] https://t.co/7SsMOh6Fow — Repubblica (@repubblica) January 25, 2021

La realidad es que el español esperaba llegar a esta fecha teniendo más claras sus opciones para este año. Gasol había explicado previamente que los exámenes de finales de 2020 y 2021 iban a ser vitales para saber si podría competir. Sin haber explicado demasiado en esta entrevista sobre cuándo decidirá su futuro, todo sigue en el aire. Sergio Scariolo espera conocer más sobre ese estado físico para contar con él este verano o no.

Un año sin Kobe

Este martes se cumple un año del día de la muerte de Kobe Bryant. El español también ha recordado su figura en esta entrevista. "Todavía hay días en los que me cuesta creer que ya no está con nosotros y, cuando lo recuerdo, siento una gran sensación de vacío. Sin duda la herencia que nos deja es que todos deberíamos vivir la vida al máximo. Porque no sabemos qué pasará mañana", argumentó el pívot español.

Gasol consideraba a Bryant como su "hermano mayor", por lo que su fallecimiento tuvo un fuerte impacto sobre Pau. Su relación con la familia de la leyenda de los Lakers sigue siendo muy intensa. El catalán, padre de una niña este pasado 2020, llamó Gianna a su hija en memoria de la también fallecida en ese fatal accidente en los alrededores de Los Ángeles.

