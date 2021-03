LaMarcus Aldrige desata la locura en la recta final de un mercado NBA frenético

La NBA se acerca a la parte decisiva de la temporada, la que conformará la clasificación final de la temporada regular, decidirá quien irá a los playoffs y en qué orden quedarán establecidos los equipos y los cruces de la postemporada. Una vez pasa el AllStar, en la liga americana se considera que empieza la hora de la verdad.

Además, este AllStar tan tardío ha provocado que esta famosa recta final coincida que el desenlace del mercado de fichajes, el cual promete ser apoteósico, realmente frenético. Esas son las perspectivas que hay antes de que todo se empiece a mover de forma significativa, aunque para muchos, la llegada de Blake Griffin a los Brooklyn Nets y la creación de ese 'BigFour' junto a Durant, Irving y Harden fue el movimiento que desencadenó los traspasos que se pueden producir en los próximos días.

Ese esperado final de mercado, conocido como trade deadline, pondrá fin a la posibilidad de incorporar jugadores procedentes de otras franquicias, aunque no de seguir contratando a agentes libres. En esos movimientos de mercado que concluirán el próximo 25 de marzo, ya han empezado a dejar los primeros rumores y las primeras certezas.

TD Garden, pista de los Boston Celtics EFE

La mayor de ellas, sin lugar a dudas porque promete ser un vuelco en la NBA, es la salida de LaMarcus Aldrige de los San Antonio Spurs. Un jugador AllStar, considerado durante varias temporadas como uno de los mejores interiores de toda la liga y que ahora mismo se encuentra en subasta después de haber llegado a un acuerdo con la franquicia y con su técnico, Greg Popovich.

"Ha sido un gran compañero de equipo. Simplemente pensamos que esto es beneficioso para LaMarcus y el club". El mayor hándicap de Aldrige es su edad, ya que tiene 35 años, su alto salario, ya que está en 24 millones por temporada. Además, ha arrastrado lesiones en la cadera y en los cuádriceps durante los últimos tiempos, lo que le ha llevado a perderse muchos partidos con los Spurs. Ese ha sido uno de los motivos que han permitido que todo se acelere de forma casi inevitable.

Sin embargo, no deja de ser un gran nombre que se lanza al mercado con libertad de negociar. Sus siete presencias en la noche de las estrellas avalan su inmensa calidad y su gran talento. De momento, hay dos franquicias que parecen haberse interesado de forma insistente por él. Se tratan de los Portland Trail Blazers, equipo en el que ya militó ocho temporadas y los Miami Heat, actuales subcampeones y que están haciendo un curso muy irregular.

LaMarcus Aldrige intenta taponar una jugada Reuters

Siguen sonando nombres

No obstante, el nombre de LaMarcus Aldrige no es el único de un gran jugador que podría afrontar un importante cambio de aires. Junto a él se encuentra también Andre Drummond o John Wall, aunque los Rockets no están muy por la labor de dejar salir a su gran estrella post James Harden y Russell Westbrook. Aún así, novias no le faltan.

El otro gran nombre que podría tener un cambio de aires en los próximos días es Victor Oladipo, también integrante de los Rockets al igual que John Wall, pero que parece no estar contento en Houston. Ya ha rechazado una oferta de renovación con la franquicia texana y los Golden State Warriors han puesto los ojos sobre él. Parece ser el elegido para cubrir la baja de Klay Thompson, lesionado de gravedad al romperse el Tendón de Aquiles y que estará fuera toda la temporada.

