El susto de Curry a Doncic que se hizo viral durante el All Star

No fue el mejor All Star de los últimos años, pero aún así hubo espacio para las mofas y los 'highlights'. Luka Doncic afrontaba su segunda presencia en el Partido de las Estrellas y lo hacía como titular, aunque la situación en la que se enmarcaba este encuentro no acompañaba para nada. El esloveno aprovechó sus minutos, pero no tuvo una gran influencia en el resultado final con el que su equipo triunfó. Eso sí, dejó este momento con Stephen Curry muy cómico.

Doncic estuvo algo discreto y terminó con 8 puntos y 8 asistencias en un encuentro en el que reinó una lluvia de triples. Sus mejores momentos fueron un gran mate que terminó por el carril central y los dos triples anotados. Pero la sonrisa no se borró de la cara del esloveno en los 32 minutos que estuvo sobre la cancha, el que más del equipo de LeBron. Luka se lo pasó en grande y se le pudo ver bromeando con sus compañeros durante toda la noche.

Todo empezó cuando saltó a la cancha. En el tradicional saludo de los jugadores, durante las presentaciones, Curry pilló desprevenido a Doncic y le dio un susto en el que Luka casi se queda en el sitio. La reacción de los dos terminó en risas entre ambos y esta buena relación se extendió durante todo el encuentro. El de los Mavs acabó siendo el jugador con más minutos en cancha, junto a James Harden y Kyrie Irving, donde destacó más por las asistencias que por los puntos.

Antes, Doncic también tuvo la oportunidad de brillar en el concurso de habilidades, pero su actuación bastante pobre. Fue vapuleado de la pista por el ganador Domantas Sabonis en la segunda ronda del evento. Después de fallar dos tiros al aro en la primera prueba del circuito del concurso, el esloveno se quedó sin siquiera tiempo de lanzar el triple final para intentar pasar a la siguiente ronda.

De hecho, se llevó un buen vacile de sus compañeros. Jalen Brunson fue el que se lanzó a las redes sociales para meterse con su amigo de los Mavs: "¿En serio Luka?". El esloveno no tardó en contestarle a través de las redes. "No he calentado, la presión ha podido conmigo", escribía Doncic. El nivel de importancia que le dio el jugador de los Mavs a la prueba es que quiso hacerse un 'Larry Bird' y hacer el concurso en chándal.

