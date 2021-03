El Atleti ataca al Madrid tras la polémica del derbi: "Están acostumbrados a tener el viento a favor..."

El Atlético de Madrid se ha pronunciado en sus redes sociales sobre la polémica del derbi. El club ha publicado en su cuenta de Twitter un mensaje en el que se habla claramente de la jugada del penalti no señalado durante el último derbi frente al Real Madrid. "Critican hasta los aciertos... Algunos están acostumbrados a tener siempre el viento a favor", exponía la publicación del equipo rojiblanco señalando a su eterno rival como un equipo tradicionalmente ayudado por el estamento arbitral.

Después de que desde el Comité Técnico de Árbitros, a nivel interno, se haya defendido la actuación de Alejandro Hernández Hernández, los rojiblancos han querido reaccionar a toda la polémica que suscitó la jugada más dudosa del derbi. La mano de Felipe Monteiro tras el córner botado por Toni Kroos, balón que iba en dirección de Casemiro, no fue señalada por el colegiado canario a pesar de que desde el VAR le recomendaron acudir a verla.

Si bien es cierto que la decisión encendió los ánimos de los madridistas, que no podían creer cómo ese claro penalti por mano de Felipe no había sido señalado, desde el club no se emitió una clara crítica a la decisión arbitral. Le impacta claramente en el brazo, no tiene este pegado a su tronco y, además, cambia la trayectoria del balón. Voluntariedad no hay, probablemente, pero el resto es suficiente para que la jugada sea merecedora de sanción. Lo que está más claro es que ni los propios colegiados tienen claros los criterios que tienen que aplicar a la hora de sancionar estas acciones.

Critican hasta los aciertos...

Algunos están acostumbrados a tener siempre el viento a favor. — Atlético de Madrid (@Atleti) March 8, 2021

El más crítico fue Emilio Butragueño que, tras el partido, analizó la jugada en los micrófonos de Movistar. "Es penalti. Ha sido decisivo. El proceso es correcto, el VAR le pide que vaya a revisarlo y el árbitro decide que no es penalti. Otra vez no hemos vuelto a tener suerte con Hernández Hernández", sentenció el director de relaciones institucionales de la entidad.

Zidane, directamente, decidió no analizar a fondo la jugada. "Como siempre, no me voy a meter. El árbitro tomó la decisión de ver la imagen y de dejar seguir el partido. No me voy a meter en su decisión. Nosotros sabemos que no podemos entrar en eso. Sabemos cuál es el criterio, pero es el árbitro. Los jugadores dicen que había mano, él ha revisado la imagen con el VAR y ha decidido no pitar", explicó el técnico francés en rueda de prensa.

Además, Benzema simplemente comentó lo que le habían explicado sus compañeros. "Yo no he visto la jugada. Creo que la toca con el brazo, está el árbitro para eso. Cuando va a verlo, el 90% de veces es para pitar penalti, esta vez no", sentenció el jugador merengue. A pesar de que la disparidad de criterios volvió a afectar al Real Madrid, consiguieron sacar un empate muy valioso para sus aspiraciones ligueras.

