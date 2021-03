Butragueño estalla tras el derbi: "No hemos tenido suerte con Hernández Hernández otra vez"

El Real Madrid no ha tenido suerte en el derbi. Ni lo ha tenido de cara a gol ni lo ha tenido tampoco con el arbitraje. La realidad es que en el entorno del equipo blanco se temía la actuación de Hernández Hernández y motivos había, tal y como ha quedado demostrado con una nueva actuación bastante desafortunada del colegiado.

Cuando se conoció la designación arbitral, esta elección no gustó ni dentro del club, ni dentro de la plantilla ni en el madridismo, que tiene guardada la matrícula de un árbitro que en caso de duda lo tiene claro, nunca a favor del Real Madrid. Aunque la acción sea tan clara como la vista en el derbi madrileño del Wanda Metropolitano.

Al final, esa decisión polémica e incomprensible de Hernández Hernández ha terminado condenando al equipo blanco, que se podría haber llevado los tres puntos del campo del rival de la capital y que se habría metido de lleno en la lucha por el campeonato. Sin embargo, el más beneficiado ha sido el Barça, que ganó ayer a Osasuna en El Sadar.

Hernández Hernández habla con el 'Cholo' Simeone EFE

El Atlético de Madrid, a pesar de haber sido mejor en la primera mitad, pudo perder el choque debido al buen segundo tiempo del Real Madrid en el que gozó de varias ocasiones. Hasta tres de Karim Benzema y otra de Fede Valverde, además de algunos acercamientos de Nacho, Casemiro o Vinicius. Todo eso, y un más que posible penalti que se fue al limbo.

Esta acción, la de la mano de Felipe dentro del área cuando el balón le iba a caer a Casemiro para hacer el empate, ha indignado profundamente al Real Madrid. Benzema se mostraba sorprendido de que el colegiado, tras recibir el aviso del VAR e ir a ver la jugada en el monitor, no decretase la pena máxima.

En el Real Madrid no han escondido su sorpresa y hasta una persona habituada a los discursos más correctos como es Emilio Butragueño no ha podido evitar criticar este error garrafal que, en directo se puede entender, pero que tras revisar el VAR no se puede comprender.

Butragueño, muy directo

"Es penalti. Ha sido decisivo. El proceso es correcto, el VAR le pide que vaya a revisarlo y el árbitro decide que no es penalti". Así de claro y contundente se mostraba en los micrófonos de Movistar+ el director de Relaciones Institucionales del equipo blanco, que no daba crédito a cómo se había desarrollado la jugada, con una ejecución perfecta del protocolo y una interpretación increíble de Hernández Hernández.

Penalti no pitado a favor del Real Madrid

Sin embargo, parece que a Emilio Butragueño no le ha sorprendido la decisión del árbitro teniendo en cuenta sus palabras: Otra vez no hemos vuelto a tener suerte con Hernández Hernández". Mensaje claro y directo del 'Buitre', que parece tener muy claro cómo se las gasta este colegiado cuando el Real Madrid se encuentra en el asunto.

Respecto al partido, Butragueño cree que ha sido una buena batalla entre ambos equipos y que la actuación de Oblak, decisivo en el segundo tiempo, evitó que los blancos pudieran sacar un mejor resultado: "De no ser por Oblak, podría haber sido una victoria nuestra. La segunda parte es sensacional".

