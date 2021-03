Benzema: "No ha terminado La Liga, está en nuestra cabeza"

El Real Madrid y el Atlético de Madrid terminaron en tablas su esperado derbi en el Wanda Metropolitano. Los blancos querían reengancharse a la lucha por el título de liga y los rojiblancos dar un golpe definitivo a su rival de la capital. Al final, reparto de puntos que deja descontentos a ambos equipos, pero que mantiene la lucha.

Los blancos fueron mejores en el segundo tiempo y tuvieron varias ocasiones para haber logrado antes el empate. Fue precisamente Karim Benzema, autor del tanto que daba el empate en el minuto 88, quien tuvo las más claras ante un inconmensurable Jan Oblak.

El portero del Atlético de Madrid fue el mejor de su equipo con varias paradas de mucho mérito que salvaro a los rojiblancos de una estrepitosa caída en la segunda mitad. Casemiro y Fede Valverde fueron jugadores que también rozaron el gol, ya que el asedio del equipo de Zinedine Zidane en los minutos finales fue asfixiante.

Benzema se toca la cabeza tras un choque contra Oblak REUTERS

Sin embargo, los colchoneros hicieron bueno el tanto de Luis Suárez en la primera mitad y despediciaron alguna ocasión más tras el paso por vestuarios. Este resultado beneficia al FC Barcelona que, tras su victoria frente a Osasuna en El Sadar, recorta dos puntos a sus dos rivales en la lucha por el campeonato.

Los blancos no se marcharon descontentos con la imagen mostrada, especialmente en el segundo tiempo. Así lo vio Benzema, el mejor de los blancos: "Creo que hoy hicimos un buen partido. Es muy difícil, es un buen equipo. El primer tiempo es para ellos, el segundo es nuestro. Es un buen punto para nosotros".

El delantero francés, el único capaz de vez puerta en el Real Madrid y que volvía tras su lesión, aseguró que con este empate La Liga no está decidida: "No ha terminado La Liga. Tenemos el título en nuestra cabeza".

Benzema y el gol

El '9' se marchó contento por su gol y satisfecho porque sirviera a los blancos para sumar un punto en un estadio donde todavía no conocen la derrota como es el Wanda Metropolitano. Sin embargo, también mostró su pesar por las ocasiones falladas: "La jugada es muy buena. Estoy enfadado porque podía haber marcado antes, pero Oblak ha hecho buenas paradas. Nada está terminado para nosotros".

El Real Madrid ha echado mucho de menos a Benzema durante su ausencia, ya que el delantero francés es una garantía absouta de gol. Pichichi del equipo que entrena Zidane en todas las competiciones y además una fuente importante de asistencias. El galo no cree que haya falta de gol en el equipo, aunque lo importante es tener ocasiones: "No sé si falta gol, pero podemos meter más. Siempre tenemos ocasiones. Luego el fútbol es así".

Karim Benzema celebra el gol del empate al Atlético de Madrid REUTERS

Por último, Benzema valoró la jugada que pudo decidir el partido, la acción en la que los blancos reclamaron penalti por mano de Felipe dentro del área. Un córner botado por Kroos desde la izquierda fue rechazado con el brazo por el jugador del Atlético de Madrid que, con su acción, evitó que Casemiro pudiera recibiri el esférico en boca de gol.

Benzema se mostró contrariado de que, después de que Hernández Hernández acudiera al VAR para ver revisar la jugada, no decretara pena máxima: "Yo no he visto la jugada. Creo que la toca con el brazo, está el árbitro para eso. Cuando va a verlo, el 90% de veces es para pitar penalti, esta vez no. Hay que estar tranquilos".

[Más información: Las mejores imágenes del Derbi entre Atlético y Real Madrid de La Liga]