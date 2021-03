Koke: "De mi lado diré que no es mano y penalti"

El Atlético de Madrid se mantiene como líder de la clasificación y lo hace con tres puntos de ventaja sobre el Barcelona y con cinco sobre el Real Madrid. El conjunto blanco fue, precisamente, su rival de este domingo, un duelo que tuvo una dosis importante de polémica y que acabó con empate a 1 en el Wanda Metropolitano.

Después del partido, Koke Resurrección habló a pie de campo sobre lo sucedido en el Derbi. El capitán del Atlético de Madrid afirmó entonces que habían sido "superiores" al equipo que dirige Zinedine Zidane: "Hemos sido superiores, pero ellos en cualquier ocasión te hacen gol".

"Ha entrado gente de refresco y el equipo ha intentado tirar hacia delante, pero hemos tenido un gran rival que tiene mucho potencial arriba para hacer goles", continuó el centrocampista español, quien fue preguntado por la racha negativa de su equipo ante el Real Madrid.

Una particular racha negativa y es que el Atlético todavía no ha podido ganar a su eterno rival como local en el Wanda Metropolitano. "Es cierto que no hemos podido ganarles aquí -al Real Madrid-, pero llevamos poco tiempo", apuntó el futbolista del conjunto colchonero.

Polémica y el título

Uno de los temas del partido fue el penalti de Felipe por mano dentro del área. Una mano clara que vieron desde el VAR para avisar a Hernández Hernández de lo sucedido y que debería revisar las imágenes en el monitor. La última decisión siempre es el colegiado principal del choque y en esta ocasión, el árbitro canario decidió no señalar nada.

Penalti no pitado a favor del Real Madrid

Para Koke, no hubo penalti. "De mi lado diré que no es mano y del otro dirán que es mano. Mejor que los árbitros no lo va a explicar nadie", se limitó a decir el futbolista. Tampoco Zidane quiso hablar sobre ello en rueda de prensa, pero sí que dijo que sus jugadores le dijeron que hubo penalti.

En cuanto a la ventaja en el campeonato doméstico, afirmó que todavía queda mucho: "Sois vosotros los que decís que La Liga está acabada y tal y cual, esto es hasta que acabe la temporada y tenemos que centrarnos en el partido del miércoles, que podemos sumar puntos y nuestros rivales no".

El Atlético tiene una ventaja importante a estas alturas del torneo liguero y, además, puede ampliar esta en el último partido aplazado que le queda por disputar al equipo de Simeone. De imponerse al Athletic, los colchoneros aumentarán la distancia con Barça y Madrid.

[Más información: Los memes más divertidos del Derbi entre Atlético y Real Madrid de La Liga]