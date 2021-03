Zidane: "Seguimos vivos en La Liga y vamos a pelear hasta el final"

Empate en el Wanda Metropolitano, en el Derbi entre Atlético y Real Madrid de la segunda vuelta de La Liga. El equipo que dirige Simeone se mantiene como líder de la tabla con un partido menos, con el Barcelona segundo y el conjunto blanco tercero, a dos puntos del Barça y a cinco de los colchoneros.

Luis Suárez golpeó primero en el Derbi, pero fue un penalti que se fue al limbo por mano de Felipe dentro del área el que hizo subir las pulsaciones en el Wanda. La mano fue clara, no venía de rebote, no estaba pegado el brazo al cuerpo y Hernández Hernández fue a verlo al monitor después de que desde el VAR le apuntasen que había penalti.

Pero el colegiado principal del encuentro consideró que no era pena máxima y el encuentro se fue al descanso con el 1-0 luciendo en el marcador. Ya justo antes del 90', apareció Benzema para marcar el gol del empate. Sobre todo ello ha hablado Zidane en rueda de prensa.

Penalti no señalado de Felipe por mano

"Como siempre, no me voy a meter. El árbitro tomó la decisión de ver la imagen y de dejar seguir el partido. No me voy a meter en su decisión".

Criterio de las manos

"Nosotros sabemos que no podemos entrar en eso. Sabemos cuál es el criterio, pero es el árbitro. Los jugadores dicen que había mano, él ha revisado la imagen con el VAR y ha decidido no pitar".

¿Sabor amargo?

"Yo creo que se han llevado la primera parte y nosotros la segunda. Tuvimos ocasiones, sobre todo al final, pudimos recuperar más... pero lo bueno, y lo más importante, era para nosotros hacer otra segunda parte y cambiar el partido, que es lo que hicimos. Seguimos vivos y vamos a seguir peleando".

¿Pueden ganar La Liga?

"Nosotros tenemos que seguir. Sabemos que queda mucha Liga, muchos puntos en juego y sí, nosotros vamos a pelear hasta el final. Las cosas se pueden siempre cambiar, pero creo que lo estamos haciendo bien, aunque sabemos que podemos mejorar. Al final, lo más importante para nosotros hoy era cambiar la segunda parte porque la primera no fue buena".

Zidane sigue desde la banda del Wanda el derbi REUTERS

Indignación por el penalti no pitado

"No me pasa por la cabeza. Él es el árbitro y el que decide. Yo estoy en el campo y si no pita penalti, pues no hay penalti. Nuestro trabajo era seguir metidos en el partido y es lo que hicimos".

Cambios

"Todos mis jugadores son importantes. Esto no va a cambiar. Siempre tengo que elegir un once y luego hay cambios. Estoy muy orgulloso de todos mis jugadores, estamos en el mismo barco y vamos a pelear todos juntos hasta el final".

[Más información: Los memes más divertidos del Derbi entre Atlético y Real Madrid de La Liga]