Messi o Cristiano Ronaldo, ¿al PSG?: el club francés explica los contactos y sus opciones para fichar

El PSG no desmiente ningún rumor. Simplemente afirma que aún no ha cerrado ningún fichaje para la próxima temporada y que solo piensa en renovar a sus actuales estrellas. Sin embargo, en el conjunto galo advierten a sus rivales en el mercado de que es normal que los mejores jugadores del planeta quieran jugar en el Parque de los Príncipes. Leonardo, director deportivo del conjunto parisino, ha subrayado que "siempre" están en "condiciones" de hablar con las estrellas del momento.

Una clara referencia a los dos últimos hombres vinculados con el PSG. Dos estrellas mundiales, dos jugadores diferenciales, y dos figuras cuyo futuro no está nada claro. Leo Messi y Cristiano Ronaldo, quienes dominaron el fútbol mundial durante la última década, pueden cambiar de equipo a final de temporada y el PSG no quiere que se les descarte en ninguna de las dos apuestas.

Leonardo, en su última declaración, ha respondido a los rumores que sitúan a alguno de los dos jugadores en París el curso que viene. El director deportivo no se ha querido 'mojar' demasiado, pero ha lanzado las advertencias necesarias para que nadie les descarte en la lucha por los mejores jugadores del momento.

Leonardo, director deportivo del PSG psg.fr

"Hay que esperar a ver qué pasa", ha sido el mantra repetido por el dirigente del PSG durante su entrevista en RMC. Leonardo ha asegurado que están "muy concentrados" en la temporada y que todavía se está en marzo. "Es un momento decisivo para los resultados", ha intentado zanjar. Según el director deportivo, no tienen "nada en relación con el futuro", salvo su "idea de ampliar a los jugadores que ya tenemos", en relación a las renovaciones de pesos pesados como Neymar, Mbappé o Di María.

Capaces de fichar

Lo que ha querido dejar claro es que "no hay nada en el contrato ni en el proyecto de algo", es decir, no se ha firmado a ninguna cara nueva para la próxima temporada. Y es que, además, están "obligados a medir cuál será el balance financiero de esta temporada". La crisis por la Covid sigue apretando y los datos de la entidad francesa no han deparado análisis positivos en cuanto a las pérdidas y ganancias.

Preguntado directamente por Leo Messi, a quien llegó a lanzar un guiño evidente de cara al final de la temporada y con quien se le ha vinculado en las últimas horas, Leonardo ha asegurado que Laporta "tuvo su respuesta" tras las críticas y que "cada uno está en su papel". Respecto a Cristiano Ronaldo, el director deportivo del PSG se extendió algo más, recalcando que les "agrada" que el PSG esté "casi siempre en todos los casos" de fichajes estrella.

"Eso es bueno. El mercado es muy fluido, hay movimiento. El PSG es muy deseado, en general. Todos los grandes jugadores están vinculados al PSG". Y, por ello, no descarta nada: "Es algo que tenemos que valorar. Siempre estamos en condiciones de hablar con los grandes jugadores, que quieren venir. Pero no tenemos ninguna negociación en curso sobre un nuevo jugador". Por lo tanto, fichar a Cristiano o Messi se decidirá a final de la actual campaña. Lo que es un hecho es que se ven capacitados para abordar cualquiera de las dos operaciones.

