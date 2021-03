Adiós Messi y Cristiano, hola Mbappé y Haaland: el cambio generacional en el fútbol ya es un hecho

Si esta misma semana de 2020 pasaba a la historia porque el coronavirus cambió cualquier forma de vida, la de 2021 lo hará por el sorpasso generacional en el fútbol mundial. Kylian Mbappé y Erling Haaland han demostrado que no solo son futuro, si no que ya son presente. Mientras, Leo Messi y Cristiano Ronaldo se quedaban a las primeras de cambio sin la posibilidad de ampliar sus palmarés.

La Juventus y el Barça, con sus ídolos particulares, caían eliminados de la máxima competición continental mientras sus homólogos, que pretenden ser los nuevos reyes del mambo, eran los responsables de que PSG y Borussia Dortmund se clasificaran. Ambos pusieron al servicio de sus clubes sus goles y lideraban a sus compañeros hacia una nueva ronda de Champions League poniendo en el debate público sus nombres como mejores jugadores del momento.

Si bien se había visto esta tendencia en las últimas dos temporadas, la confirmación real llegó al mismo tiempo. El Barça lleva recibiendo humillaciones en esta competición como las de la Roma, el Liverpool y ahora el PSG. Por otro lado, la Juventus, desde que se hizo con CR7, ha firmado unos cuartos de final y dos octavos de final cayendo frente a Ajax, Olympique de Lyon y Oporto.

Leo Messi, en la Champions League 2020/2021 EFE

Los nuevos ídolos de esta generación ya no serán ni Messi ni Cristiano Ronaldo. Por primera vez desde la temporada 2004/2005 no estarán ninguno de los dos en los cuartos de final. Es el dato que hace real un cambio que ya se notaba desde el momento en el que los grandes se han fijado en estas dos estrellas emergentes y que prometen un verano muy movido.

Mbappé y Messi

El argentino se ha visto sobrepasado por un joven francés que vuelve loco a las defensas con su potencia, como esa imagen para la galería que dejó con Gerard Piqué. Cuatro goles de Mbappé por uno de Messi es el balance que ejemplifica lo sucedido en esta ronda de Champions.

Kylian Mbappé ya es una realidad y, mientras sigue intentando llevar al equipo de su ciudad a por su primera Champions, ha ganado en relevancia a Neymar Jr. El brasileño ha pasado a un segundo plano por las lesiones, aunque para el PSG ha sido la prioridad a la hora de tratar sus renovaciones.

El siguiente gran paso será conocer su futuro con el Real Madrid tentándole y la afición gala pidiendo que se quede en París. Todo está en manos del francés, ya que los blancos, mientras tenga contrato y no le diga al jeque que no va a renovar y que quiere salir, no van a hacer ningún movimiento. Además, que la opción más factible es que acabe su contrato y que pueda negociar sin un equipo de por medio.

Haaland y CR7

Mientras Cristiano Ronaldo sumaba otra decepción europea desde que llegó a la Juventus, el Sevilla sufría la ira de un jugador que parece creado para acabar con todas las leyes físicas y que devora el gol como en su tiempo hacía el portugués. Otros cuatro goles marcaba Haaland en los dos partidos con los hispalenses para dejarles fuera de la Champions.

Erling sigue batiendo récords de precocidad en la Champions y alargando la vida de un Dortmund descabezado sin entrenador pero con mucho talento. Nadie había conseguido superar la marca de los 20 goles en la máxima competición continental tan rápido como lo ha hecho el noruego.

Erling Haaland con el trofeo de mejor jugador del partido de la Champions League y una cámara EFE

El noruego también valora una salida este próximo verano con la Premier y La Liga llamando a Mino Raiola en lo que se prevé como la primera guerra entre Laporta y el Real Madrid tras el regreso del presidente azulgrana. Los alemanes se pueden ver obligados a vender a su estrella por culpa de la situación económica, pero también tienen otras bazas con las que recaudar en su plantilla. En cualquier caso, una cláusula que se activa en 2022 hace que el futuro de Haaland esté casi seguro lejos de Dortmund.

