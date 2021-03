La debacle de la Juventus y Cristiano Ronaldo en Champions: caída en bolsa y... ¿al mercado?

El varapalo que se llevó la Juventus este martes tras su eliminación de la Champions League ha derivado en un terremoto con Turín como epicentro. El Oporto ha provocado una auténtica crisis de credibilidad en un equipo que también está esta temporada lejos de revalidar la Serie A. Esta también afecta a su estrella, Cristiano Ronaldo, que es el foco de las críticas por su poca capacidad de liderazgo durante toda la eliminatoria.

El portugués llegó hace tres años para hacer que la 'Vecchia Signora' diera el paso adelante en la máxima competición continental después de que no hayan visto una 'Orejona' en este siglo, pero ha ocurrido todo lo contrario. Desde entonces ha caído en cuartos el primer año y, en los dos últimos, en octavos. La decepción con el luso es lógica, aunque no es el único responsable de la debacle que vivió la entidad transalpina este martes.

Aunque el portugués no haya bajado su rendimiento, sobre todo por sus registros goleadores, está claro que su divorcio del Real Madrid, en cuanto a títulos, es el más traumático de la historia del fútbol. Llegó a Turín tras esas tres Champions consecutivas con los blancos y ser proclamado el mejor jugador del mundo unas cuantas veces. Su trascendencia mundial no ha cambiado, pero el frenazo de estas decepciones en la máxima competición continental es evidente.

Cristiano Ronaldo, abandonando el terreno de juego del Juventus Stadium REUTERS

Tras esto, el equipo turinés también se enfrenta a un grave problema económico que podía tener en la Champions una importante vía de escape, pero que se ha convertido en todo lo contrario. La crisis puede no ser solo en lo deportivo ya que, como todas las entidades, la Covid-19 ha hecho mucha mella. Aunque los turineses realizaron una ampliación de capital de 292 millones de euros en 2019, los resultados del segundo semestre de 2020 evidenciaron pérdidas por 113 millones de euros.

El mercado

Todo apunta a que los italianos tendrán que acudir al mercado de traspasos, pero en este caso para soltar lastre. Ya lo hizo el verano pasado cuando consiguió quitarse los salarios de Pjanic e Higuaín. El hecho de que la entidad cotice en bolsa también hace que sufra inestabilidad en algunos momentos. Este martes presentó un descenso de un 7% en el valor de sus acciones al inicio de la sesión. Pero es que las pérdidas que anuncian desde Italia en la Champions estarían cerca de los 20 millones.

La clave está en que Cristiano Ronaldo aún no ha renovado y su contrato acaba en 2022. Fabio Paratici decía anoche que "ahora no es una prioridad" plantear esa ampliación, aunque lo afinaba diciendo que son afortunados porque aún tienen un año más para negociar. El gran problema está en que hay pocos clubes que puedan hacer frente a una contratación así, ya que la situación también es complicada en Europa económicamente. Alguno buscará aprovecharse de esta situación, aunque en la Juventus no se plantean ponerle en el mercado.

