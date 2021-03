Ni Cristiano Ronaldo ni Leo Messi: ¿Quién es el inesperado ídolo del hijo de Ibrahimovic?

Zlatan Ibrahimovic vuelve a ser noticia, aunque esta vez por el cumpleaños de su hijo Vincent. El pequeño de la casa hizo 13 años el pasado 6 de marzo y con motivo de tal festividad, su padre no dudó en pedir un favor a un 'viejo' compañero de fatigas en el planeta fútbol.

Preguntado por quién es el ídolo de su hijo, el gigante sueco no dudó en señalar, para sorpresa de la mayoría, que Vincent no es el fan número 1 ni de Cristiano Ronaldo ni de Leo Messi. Y es que estos dos cracks han sido los más grandes de la última década y más atrás por lo que todos los niños de estas edades han crecido viéndolos ganar.

Sin embargo, Vincent Ibrahimovic parece estar hecho de otra pasta y su ídolo no es otro que Gennaro Gattuso. El veterano delantero del Milan se puso en contacto con 'Rino' para que este diese una sorpresa a su hijo por su decimotercer cumpleaños. Y todo ello ha sido ahora revelado. Una simple anécdota que está dejando al hijo del jugador nórdico como una estrella en las redes.

Gattuso dando indicaciones en la banda Reuters

"Supe hace unos días de 'Rino'. Le dije que tenía que enviarle un mensaje de felicidades por el cumpleaños de mi hijo. Porque Gattuso es el favorito de mi hijo", reveló 'Ibra' para sorpresa de su entrevistador. "¿No son ni Cristiano ni Messi?", preguntó, para que el delantero sueco fuese rotundo al contestar: "No, ni Cristiano ni Messi. Gennaro Gattuso".

Vida personal

Zlatan Ibrahimovic ha sido foco de numerosos rumores, pero comparte su vida desde hace casi dos décadas con Helena Seger. Para la revista Elle, ella ha confesado cómo comenzó todo: "¿Amor a primera vista? La verdad es que había aparcado mal su Ferrari. Puso su coche de una manera que impidió que mi Mercedes saliera. De una manera bastante hosca le dije que lo moviera de inmediato, se ve que le gustó".

"No es fácil vivir con él, pero, lo admito, tampoco conmigo. Creo que le gusto a Zlatan porque le enfrento, yo también tengo un bagaje importante y construí mi carrera con mucho sacrificio", afirmó después Helena Seger, quien aseguró que el matrimonio no está entre sus planes: "¿Matrimonio? Casarme con él podría perturbar mi vida. No quiero que me etiqueten como la mujer de un jugador. La gente sabe cuánto he estudiado, trabajado y luchado".

