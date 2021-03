Ibrahimovic, rescatado por un 'tifosi': su increíble viaje para ir al Festival de San Remo

Zlatan Ibrahimovic es increíble en todos los aspectos. Y a las personas así solo le suceden cosas increíbles. Eso es lo que le ocurrió este jueves en Milán, en un día en el que tenía una fecha tan importante como era el Festival de Música San Remo. Ibra tenía que actuar, aunque parezca inverosímil, y de pronto se vio encerrado en un atasco por culpa de un accidente de tráfico.

Ibra se quedó tirado en medio de un atasco y se cansó de esperar. Para no llegar tarde a la cita, paró a un motociclista y, sorprendentemente, accedió a rescatarle y salvarle la noche. "Si Zlatan no va al Festival, el Festival va a Zlatan", bromeó a su estilo el delantero del Milan.

Así lo contó el sueco en la gala: "Hubo un accidente, y el atasco... Después de 3 horas sentados y parados, le dije al conductor del coche que tenía que salir. Detuve a un motociclista que pasaba y le pregunté si podía llevarme a San Remo. Afortunadamente, era milanista. Me llevó 60 kilómetros".

Ibrahimovic: "Hubo un accidente, y el atasco... Después de 3 horas sentados y parados, le dije al conductor del coche que tenía que salir. Detuve a un motociclista que pasaba y le pregunté si podía llevarme a San Remo. Afortunadamente, era milanista. Me llevó 60 kilómetros". pic.twitter.com/hExiPLlj4U — Soy Calcio (@SoyCalcio_) March 5, 2021

También se descubrió la identidad del motorista/salvador de Ibra, que contó cómo ocurrió todo: "Vi una furgoneta negra, uno se parecía a Ibra... El conductor baja la ventanilla y dice: 'Ibra pregunta si lo llevas a San Remo'. 'Sí, por supuesto que te llevaré', contesté. Llamé a mi esposa y le dije: 'Me llevo a Ibra a San Remo', y no me creyó".

Ibrahimovic al final consiguió lo que quiso, ser el gran protagonista del mítico Festival de San Remo. El delantero sueco, que ya copresentó el martes una actuación haciendo 'dúo cómico' con el presentador de la gala, se arrancó a cantar este jueves, tal y como se había anunciado, junto a Sinisa Mihajlovic -técnico del Bologna- el conocido tema 'Io Vagabondo'.