Ibrahimovic retoma su 'guerra' con LeBron James: "El racismo y la política son cosas distintas"

Continúa el cruce de declaraciones que no solo mantiene en vilo al fútbol o a Europa, sino también al baloncesto y a Estados Unidos. Zlatan Ibrahimovic y LeBron James han mantenido un tiro y afloja. Todo comenzó la semana pasada, pero este martes ha continuado el culebrón con un nuevo capítulo.

Ibra lanzó el primer órdago refiriéndose a la estrella de Los Angeles Lakers: "Es fenomenal, pero no me gusta cuando la gente con un 'estatus' habla de política. Haz lo que haces bien. Juego al fútbol porque soy el mejor jugando al fútbol, no soy un político. Si hubiera sido político, estaría haciendo política".

Órdago que aceptó LeBron James: "Es gracioso que él diga eso porque se trata de la misma persona que hace años, en Suecia, denunció racismo en el campo por su apellido. Yo hablo con una mente muy educada, por lo que no soy la persona adecuada para atacar porque hago mi tarea".

LeBron James, con Los Angeles Lakers Reuters

Ahora ha sido el gigante sueco el que ha vuelto a hablar: "El racismo y la política son cosas distintas. Los atletas unen al mundo, la política lo divide. Todos son bienvenidos en nuestro ambiente, no importa de dónde vengas y hacemos todo por unir a las personas".

"Nuestro papel es unir al mundo haciendo lo que hacemos mejor. No hacemos otras cosas porque no somos buenos, de lo contrario yo estaría en política. ¿Mi mensaje? Los atletas deberían ser atletas y los políticos deberían ser políticos", ha dicho durante una conferencia de prensa del Festival Musical San Remo de este martes.

Invitación a Lukaku

No solo se ha referido a LeBron James, Zlatan Ibrahimovic también ha hablado de Romelu Lukaku, con el que tuvo un reciente encontronazo sobre el campo en un derbi de Milán. "No hay nada personal entre nosotros. Si quiere venir -a San Remo-, es bienvenido. Lo que pasa en el campo se queda en el campo", dijo el delantero rossonero.

Antes de finalizar, también ha hablado sobre su participación en el Festival: "Cantaremos una canción, pero no sé cómo irá. Sé bailar, pero soy mejor en el campo.No quiero tener programas fijos, quiero ser Zlatan. No sé qué esperar, pero estoy relajado. Si me equivoco, nadie puede juzgarme. Sería mejor si me va bien, porque quiere decir que tengo listo otro trabajo para cuando deje el fútbol".

