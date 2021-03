La pareja de Ibrahimovic explica cómo Zlatan se enamoró de ella después de una pelea

La historia de amor de la vida de Zlatan Ibrahimovic empezó con una pelea. Helena Seger y el delantero sueco empezaron su relación en 2001 y, en Elle, ha explicado cómo fue ese primer encuentro. "¿Amor a primera vista? La verdad es que había aparcado mal su Ferrari. Puso su coche de una manera que impidió que mi Mercedes saliera. De una manera bastante hosca le dije que lo moviera de inmediato, se ve que le gustó", explica la madre de sus dos hijos.

Se podría decir que es una pareja a prueba de encontronazos. "No es fácil vivir con él, pero, lo admito, tampoco conmigo. Creo que le gusto a Zlatan porque le enfrento, yo también tengo un bagaje importante y construí mi carrera con mucho sacrificio", continua Helena Seger. Eso sí, lo llevan todo bastante en privado. A pesar de la trascendencia del actual jugador del AC Milan, poco se sabe de su vida privada más allá del nombre de sus dos hijos: Maximilian y Vincent.

La pareja no está casada y, además, no tiene planes de hacerlo. "¿Matrimonio? Casarme con él podría perturbar mi vida. No quiero que me etiqueten como la mujer de un jugador. La gente sabe cuánto he estudiado, trabajado y luchado", sentenció Helena. Él tenía 21 años cuando la conoció, por los 32 de ella. Por ahora lo que sí han hecho es establecerse en Suecia, después de que toda la familia haya acompañado a Zlatan desde Ámsterdam a Los Ángeles, pasando por Milán, Barcelona, París, Turín y Mánchester, entre otras ciudades.

Zlatan Ibrahimovic y Paolo Maldini REUTERS

De origen humilde, Helena trabajó durante años como camarera y modelo para poder pagar sus estudios. Luego, ingresó a trabajar como vendedora en una importante marca de indumentaria y terminó convirtiéndose en la directora general de la empresa. A esa altura, ya contaba con un máster en economía. Sin embargo, su gran salto llegó cuando se convirtió en la encargada de marketing de la empresa de relojes Swatch. Además, se dice que tienen un trato que asegura que cuando Zlatan se retire, será él quien se haga cargo de los niños.

Sus últimas polémicas

LeBron James sigue siendo noticia por su cruce de declaraciones con Zlatan Ibrahimovic, después de que el sueco le criticara por su activismo político. LeBron ya respondió y le siguieron varias figuras de la NBA con mensajes ante los que se ha tenido que defender el delantero del Milan: "El racismo y la política son cosas distintas. Los atletas unen al mundo, la política lo divide. Todos son bienvenidos en nuestro ambiente, no importa de dónde vengas y hacemos todo por unir a las personas".

Ibra, en referencia a LeBron dijo que no le gusta "cuando personas con algún tipo de estatus se dedican a la política al mismo tiempo". "Quiero decir, haz lo que se te da bien. Cíñete a lo que haces [...] Es el primer error que cometen las personas cuando se vuelven famosas y alcanzan cierto estatus", añadió. LeBron ha mostrado su rechazo a las palabras del ariete del Milan: "No estoy de acuerdo para nada. Nunca me callaría cosas que pienso que están mal. Predico sobre mi gente y sobre igualdad, injusticia social, racismo, supresión de voto y cosas que afectan a mi comunidad", explicó en vestuarios.

