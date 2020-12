Rubén ('La isla de las tentaciones') confiesa cómo es su relación actual con Fani

Rubén Sánchez (32 años) saltó a la fama como el soltero más provocativo de La isla de las tentaciones. El tentador consiguió que Fani Carbajo (34) mordiese la manzana y rompiese una relación de ocho años con Christopher Guzmán (28). Sin embargo, y pese a las tórridas escenas que protagonizaron, el soltero finalmente decidía abandonar el concurso solo, por lo que la madrileña retomaba su noviazgo con Christopher que, año y medio después, sigue en la cuerda floja y dando mucho qué hablar.

Tras una ruptura un tanto misteriosa, y con la sombra del montaje planeando sobre ellos en todo momento, Fani y Christopher están de nuevo juntos y Rubén, que siempre es el tercero en discordia en esta relación, ha confesado cómo es su relación actual con Estefanía.

Rubén rechazó a Fani en la final de 'La isla de las tentaciones'. Mediaset

¿Cómo se presentan estas fechas?

Navidad la paso en casita con la mami, vamos a intentar ser lo más precavidos posible y al final como son días normales, aunque es Navidad, pero para nosotros son días normales que lo importante es que siga la salud, que siga todo el mismo curso y seguir aprovechando todo el tiempo que tenemos.

Empieza el 2021, ¿le pide salud y qué más?

Sinceramente aparte de la salud le pido que el negocio que tengo que siga funcionando igual o que mejore un poquito y si puede caer algún reality para disfrutar de experiencias televisivas bienvenido será.

¿Hay algo sobre la mesa?

Hay algo sobre la mesa pero no se puede decir nada todavía, se mantiene la incógnita.

Se le ve encantado de participar en 'realities'.

Siempre, al final esto siempre he dicho que son anécdotas, son vivencias para el recuerdo, para contarlo a tus hijos, tu gente, hay que disfrutar todo al máximo.

Fani volvió con Christofer tras ser rechazada por Rubén. Gtres

¿Su situación con Fani en La isla de las tentaciones no fue algo más que una vivencia?

Al final es una vivencia más de la vida, una experiencia de amor, desamor pero son cositas para contar, cosas que me lo he pasado muy bien y que gracias a ello se me ha abierto un abanico de posibilidades muy bueno.

¿Actualmente qué relación tiene con ella?

No tenemos relación. Si nos vemos hay un trato cordial pero no tenemos nada de relación.

¿Está Christofer entre tú y Fani?

Sí, no quería entrar en ese círculo, al final yo soy la última persona y no quiero entrar en debate de pareja, no pareja, si eres culpable o no. He preferido mantenerme a un lado y así es como dije en su día, que ella haga su vida y yo la mía.

¿Abierto al amor?

Siempre abierto al amor, es complicado porque tal y como están las cosas hoy en día fiarse de las personas es complicado, pero no se cierran las puertas a nada.

