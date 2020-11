Fani y Christofer, unidos contra Lester: su guerra a tres bandas retransmitida en las redes

A pesar de haber roto, Fani Carbajo (34 años) y Christofer Guzmán (28) siguen defendiéndose el uno al otro y hacen frente común cuando alguien critica la relación que mantuvieron durante ocho años. Eso es lo que han hecho cuando Lester (32), exnovio de Marta Peñate (29), les ha criticado a través de un vídeo.

El que fuera participante de La isla de las tentaciones se colaba en el canal de Mtmad de su amiga Aurah Ruiz (30) para lanzar un mensaje a Estefanía, quien ha entablado una amistad con Marta. "Es una persona que está caducadísima", ha afirmado el canario.

Lester ha atacado a Fani en el canal de Mtmad de Aurah Ruiz. Mediaset

"Está hablando de mí sin conocerme de nada, diciendo que no soy un hombre", prosigue Lester, y asegura que "ya quisiera la pobre estar con un hombre como yo". Además, niega haberse comparado con Christofer en el reality: "Siento lástima por él porque ha tenido la novia que ha tenido".

El exnovio de la actual concursante de La casa fuerte asegura que Fani es famosa por ser "la más odiada de España, por haberte reído de tu novio en su cara, dentro y fuera del reality". Y remata: "Yo me fui de allí con la persona que realmente me gustaba, tú te tuviste que volver con lo que tenías en casa porque no tenías a otro".

Por último, Lester ha cuestionado la amistad entre su exnovia y Estefanía asegurando que, durante el paso de Fani por la primera edición de La isla de las tentaciones, Marta "se pasó toda la edición riéndose" de ella y criticándola.

Lester asegura que Fani es un personaje "caducadísimo". Mediaset

Las incendiarias palabras de Lester han sido respondidas por la aludida a través de sus stories de Instagram. Visiblemente cabreada, Fani ha asegurado que el canario le da "mucho asco y repelús". "Tú sí que estás caducado, que se ha terminado La isla y de ti nadie se acuerda", ha aseverado mirando a cámara.

Además, ha enumerado cada uno de sus méritos tras participar en el reality que le dio la fama: "He hecho Supervivientes, La casa fuerte, cuatro portadas de revista, varios Deluxe, colaboraciones...", ha recordado. "¿Que ha sido por ponerle los cuernos a mi novio? Puede ser, no me alegro", reflexiona.

Estefanía califica al canario y a su nueva novia, Patricia, como "unos cuadros" y asegura que su relación con Marta es de cordialidad: "No somos amigas del alma, hemos coincidido y nos llevamos bien", ha sentenciado.

Christofer, por su parte, tampoco ha querido quedarse callado y se ha sumado a las palabras de la que fuera su novia, publicando otro vídeo contra Lester. "Pena me das tú, que tengas que hablar de los demás para mantenerte vivo", espeta.

El chileno ha defendido a Estefanía, para quien solo tiene buenas palabras: "Ya te gustaría estar con una chica como Fani, que es una mujer de los pies a la cabeza que lucha por su familia".

Finalmente, Christofer ha dejado claro que su ex no volvió con el al salir del programa por lavar su imagen o hacer platós, pues ellos no sabían "la repercusión que esto iba a tener" cuando se grabó. Además, ha recalcado que, al regresar de República Dominicana, "Fani podía haber estado con cualquier tío y yo con cualquier chica", pero decidieron darse una nueva oportunidad.

