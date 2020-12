Himar González posa en bikini para celebrar su Navidad más especial: "Feliz y sana"

Himar González (44 años) ya ha dejado atrás el gran susto que vivió al ser ingresada de urgencia por una grave infección. La presentadora del parte meteorológico de Antena 3 ya ha vuelto al trabajo y estas navidades ha viajado a su tierra natal, Canarias, para disfrutar junto a su familia de estos días tan especiales.

La comunicadora ha compartido este viernes en su perfil de Instagram una fotografía en la playa en pleno diciembre, presumiendo de cuerpo en bikini y de temperaturas paradisíacas en su isla.

En el texto que acompaña la imagen, Himar celebra el poder vivir estas fiestas con salud y en familia: "Navidad. Feliz. Sana. Ojalá pueda ser una FELIZ Y SANA Navidad para todos", ha escrito.

A principios de diciembre, la canaria preocupaba a sus seguidores al compartir una fotografía muy diferente a la que ha publicado este viernes. Reposando en una cama del Hospital Quirón de Madrid y con una vía inyectada en su brazo izquierdo, la presentadora anunciaba que estaría unos días ingresada: "Estaré ingresada un tiempo en el hospital con patología (no Covid-19) que se ha complicado un poco, pero que hemos pillado a tiempo. Me están cuidando de maravilla. Así que no me cabe duda de que nos veremos pronto, con más fuerza".

El motivo de su ingreso

Himar, que trabaja los fines de semana junto a Matías Prats (68) y Mónica Carrillo (44), fue mostrando sus avances diarios desde el hospital, aunque tuvieron que pasar varios días hasta que resolvió el misterio sobre la patología por la que había tenido que ser ingresada. El pasado 18 de diciembre, la canaria desvelaba que había sufrido una grave infección a causa de una bacteria y que este percance podía haberle costado la vida: "Fue causándome una infección interna muy grave, y la infección pasó a sangre. Afortunadamente, lo pillamos a tiempo. Porque uno o dos días más tarde y posiblemente, tal y como me dijeron, ya no estaría aquí…", escribía.

Uno de los primeros síntomas que notó fue el aumento de la temperatura, llegando a tener 40 de fiebre, razón por la cual pensó que podría tratarse de coronavirus, como ella misma ha relatado: "Comencé a encontrarme mal el domingo en el trabajo. Y el lunes ya amanecía con 40 de fiebre. Llamé a Antena 3 siguiendo el protocolo de empresa anti Covid. Sobre la marcha, y con todas las medidas de seguridad aplicadas, me hicieron el test y salió negativo. No conseguía bajar la fiebre con nada. Además, venía acompañada de muchos temblores y dolores fuertes. Tras 24 horas sin conseguir que la fiebre bajara de 40, ingresé en Urgencias y ya allí tras realizarme exhaustiva y rápidamente todas las pruebas pertinentes, quedé ingresada en planta 11 días más".

