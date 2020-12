Del 'Merlos Place al "Estafaníaaaa": los momentazos que deja la televisión en 2020

2020 deja unos cuantos momentos para el recuerdo. Grabados en la memoria de los telespectadores quedara ese grito de "¡Estefanía!" cuando Christofer descubrió que su adorada Fani le estaba siendo infiel con Rubén en La isla de las tentaciones; o el polémico plato que Saray presentó al estricto jurado de MasterChef: una perdiz sin desplumar bajo el título 'pájaro muerto en lo alto de un plato'.

Otro de los momentos que sin duda permanecerán para siempre será cuando la organización de Supervivientes comunicó a los concursantes que el mundo estaba sufriendo los feroces efectos del coronavirus.

JALEOS ha repasado estos y otros grandes episodios que ha dejado este año la pequeña pantalla.

1. "Estefaníaaaa"

Fani y Christofer en 'La isla de las tentaciones'. Mediaset

La isla de las tentaciones se presentó como solución de última hora para sustituir el reality clásico de Telecinco, Gran Hermano. El programa pregrabado y que tenía como destino Cuatro se vio convertido en todo un fenómeno social. La infidelidad de Fani Carbajo (35) a Christofer (28) con Rubén (31)y el grito desesperado de éste ("Estafaníaaa") acabaron en tema de conversación nacional.

De la noche a la mañana sus protagonistas recorrieron, y aún siguen haciéndolo, el resto de programas de la cadena e incluso dieron el salto a las portadas de las revistas del corazón. Además, Fani registró el grito de su novio para su uso como nombre comercial. Telecinco encargó dos nuevas entregas a tenor del éxito. La segunda se emitió entre septiembre y noviembre y la tercera tiene previsto emitirse en los primeros meses del 2021.

2. La televisión confinada

El plató de 'Sálvame' sin público. Mediaset

El 13 de marzo el presidente del Gobierno Pedro Sánchez (48) anunció que debido a la situación sanitaria por el coronavirus el país pasaba a estar confinado, en un principio durante 15 días. Finalmente, acabarían siendo casi tres meses en los que la televisión fue una herramienta principal para huir del tedio.

La televisión tuvo que adaptarse a la situación y los programas, por primera vez, fueron sin público y con el número de colaboradores reducido. Una situación irreal que recordaba lo que estaba sucediendo.

3. El asunto 'Merlos Place'

La imagen que desató la polémica. RR SS

Si hubo un asunto que sirvió a los españoles para hacer más llevadero el confinamiento ese fue, sin duda alguna, el conocido como 'Merlos Place'. El periodista Alfonso Merlos (41), habitual de las tertulias políticas, intervenía en el canal de YouTube del polémico Javier Negre ( ( (35), Estado de alarma, y mientras hablaba de la gestión del Gobierno se colaba por detrás una mujer en ropa interior. Era Alexia Rivas (27), en ese momento reportera de Socialité. En esos momentos Merlos era pareja de la exgranhermana Marta López (46).

4. 20 años de 'Gran Hermano'

Carlota Prado en la sala de expulsión de 'GH Revolution' en 2017. Mediaset

El gran buque insignia de Telecinco es, sin duda, Gran Hermano, desde su estreno el 23 de abril de 2000, las sucesivas ediciones del programa, 18 de anónimos, 7 en versión VIP y una por parejas; copaban horas de programación y se retroalimentaban con el resto de la cadena.

Sin embargo, Telecinco ni siquiera celebró el vigésimo cumpleaños de un programa que le ha repotado cuantiosos beneficios. El escándalo del supuesto abuso sexual padecido por Carlota Prado (26) en la edición de 2017. Un escabroso asunto que aún no se ha resultó en los tribunales pero que sirvió para que una campaña en redes sociales llevara a los anunciantes a retirar su publicidad del programa. Sin embargo, 2021 puede suponer la vuelta del histórico formado en su versión VIP, aunque la cadena de Fuencarral ya ha anunciado la creación de 'Protocolo de actuación' ante éstas situaciones.

5. Supervivientes en pandemia

Les muestran el vídeo a los concursantes. Mediaset

Mientras el mundo se enfrentaba a la pandemia del coronavirus, los concursantes de Supervivientes vivían ajenos a lo que estaba sucediendo. Cuando el programa arrancó, en febrero, aún no se había decretado el 'estado de alarma' en España y todos vivieron sus cuitas sin saber lo que estaba sucediendo en su país.

En la gala final, el 4 de junio, la organización decidió comunicar a los concursantes finalistas que estaba pasando mediante un vídeo que ilustraba los efectos del coronavirus. "Lo que habrán tenido que vivir ahí...", espetó Ana María Aldón (43). Rocío Flores (24), por su parte, se emocionó al no recibir un mensaje de su madre Rocío Carrasco (43) para informarle de que estaba bien y no había tenido ningún problema.

6. Saray y su perdiz en MasterChef

Saray en 'MasterChef' TVE

Saray Carrillo (27), una mujer transexual de etnia gitana, se convirtió por derecho propio en la concursante más polémica de la octava edición del talent culinario de Televisión Española. Su elaboración en una prueba de eliminación -una perdiz sin desplumar bajo el nombre 'Pájaro muerto en lo alto de un plato'- causó una enorme indignación de los jueces, que ni siquiera han tenido que deliberar para echar a Saray de las cocinas.

"Mis compañeros eran todos sumisos y borreguitos. Yo no. Era distinta sin chupar el culo a nadie para seguir en MasterChef. No pienso que sean homófobos, de verdad que no lo pienso", aseguraría semanas después en una entrevista en la web Va de tele. En la misma publicación aseguraba que en la productora Shine Iberia "me han vetado directamente. Quieren ser mis representantes, pero me bloquean"

7. El fenómeno de 'Mujer'

Fotograma de la serie.

La serie turca Mujer ha revolucionado el prime time en España batiendo récords en Antena 3. La dura historia de su protagonista, Bahar Çeşmeli, ha conquistado a los espectadores, que semana tras semana siguen con atención lo que acontece en la vida de esta madre viuda.

La acogida de la ficción ha sido tan buena que la cadena cambió sus planes iniciales, que pasaban por trasladarla a Nova tras los dos primeros capítulos, para emitirla hasta tres noches seguidas -lunes, martes y miércoles- en Antena 3 y medirse de tú a tú, con éxito, con grandes contenidos como Idol Kids, MasterChef o Madres.

8. El 'Caso Mainat'

Angela la esposa de Mainat saliendo de su casa.

El supuesto intento de asesinato del productor televisivo Josep María Mainat (74) a manos de su mujer Ángela se convirtió en un culebrón análogo a lo sucedido con el Merlos Place. Un asunto transversal del que se habla en todo tipo de tertulias. En 2021 el asunto se resolverá en los juzgados lo que hará que vuelva a la actualidad.

9. Georgina Rodríguez en 'Mask Singer'

Georgina Rodríguez en 'Mask Singer'. Antena 3

Georgina Rodríguez (26) dejó a todos en shock al participar en Mask Singer, el otro de los éxitos de esta temporada en Antena 3. Este formato de origen estadounidense se basa en famosos que actúan escondidos dentro de curiosos disfraces y sólo se conoce su identidad si pierden su duelo con otro famoso enmascarado. En semanas posteriores han pasado por el programa Fernando Tejero (53), Máximo Huerta (49), Norma Duval (64), Pepe Navarro (68), Pedroche (32) y Mónica Carrillo (44).

10. Kiko Rivera arremete contra su madre

Kiko Rivera con Jorge Javier Vázquez en 'Cantora: la herencia envenenada'. Mediaset

El 4 de noviembre la relación entre Kiko Rivera (36) y su madre, Isabel Pantoja (64) se rompió para siempre. El Dj acusó a la tonadillera de haberle engañado con la herencia de su padre Paquirri. Tres especiales en prime time bajo el título genérico de Cantora: la herencia envenenada, fue desgranando la herencia del diestro. El enfrentamiento entre la viuda del torero y su familia, un tema habitual de la prensa del corazón en las últimas décadas, alcanzó su cénit con la ruptura entre madre e hijo. Un hito en el mundo del corazón que promete dar nuevos capítulos en 2021.

[Más información: 'La isla de las tentaciones' y 'Mask singer', lo más buscado de la tele en Google este 2020]