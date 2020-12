Niedziela, sobre Carlota Prado: "Me parece muy extraño que se pueda abusar de alguien en esa casa"

Niedziela Raluy (27 años) tiene una de esas vidas fuera de lo normal. Vive y trabaja en el circo desde que nació y ha hecho de las carpas, los monociclos, la adrenalina, la purpurina y la ilusión su vida diaria. Es una de las artistas más reconocidas del Circo Raluy Legacy, pero se coló en los hogares españoles el 13 de septiembre de 2015 cuando entró en la casa más famosa de la televisión, en la decimosexta edición de Gran Hermano.

Se dio a conocer como una joven tímida, sin embargo, hacia el final del concurso se despojó de las inseguridades iniciales y consiguió cautivar a los espectadores por su naturalidad y su risa contagiosa. Niedziela destaca por su dulzura pero también por decir las cosas muy claras. Y así lo ha demostrado una vez más en su conversación con JALEOS.

Niedziela hace pole dance y acrobacias muy arriesgadas con su hermana, Emily. RRSS Fdo: Ry Photography

La poledancer ha contado a este medio cómo es su día a día como 'chica del Circo' y ha recordado su paso por GH. Precisamente en Guadalix de la Sierra vivió un episodio que le recuerda, según sus palabras, a lo ocurrido en el polémico caso de Carlota Prado. Niedziela es muy contundente al respecto y afirma que le parece "casi ridículo pensar que alguien pueda abusar o violar a alguien en una casa tan vigilada".

En cuanto a sus compañeros de concurso, Raluy asegura que mantiene el contacto con la mayoría e incluso han acudido en varias ocasiones al circo para poder disfrutar de su talento.

Este 2020 ha sido un año muy extraño para todos, ¿cómo han pasado el confinamiento usted y su familia del Circo?

El confinamiento en el mundo de la cultura y los espectáculos han sido de lo más tocado. A nosotros nos ha dado de pleno. En la primera oleada, en marzo, fuimos los primeros en cerrar, pese a que todavía no se había decretado el estado de alarma, nosotros nos sentíamos inseguros porque venían 700 personas al día al circo, teníamos un contacto directo con ellos, y la gente no tenía miedo todavía. Entonces mi madre dijo que mejor cerrábamos unos días hasta que dijeran algo las autoridades. Unos días después dijeron que se cerraba definitivamente todo. Así que fuimos los primeros en cerrar y los últimos en reabrir. Estuvimos cinco meses sin trabajar nada. Y luego llegó la segunda oleada y nos tocó estar cerrados cuando estábamos en Girona, cuatro semanas más cerrados.

Cinco meses parados... ¿cómo manejaron la situación con los entrenamientos para preparar la función?

Yo y todos mis compañeros trabajamos con nuestro cuerpo, si nosotros nos quedamos cinco meses parados... la elasticidad, la fuerza, perdemos todo. Lo que hicimos fue repartirnos la pista porque éramos unas 50 personas en el circo. No podíamos ir todos. Así que mi hermana y yo íbamos a primera hora de la mañana hasta las 11-12 a entrenar, luego otros compañeros otras dos horas, después otros... y así. Nos repartimos los horarios para que no fuéramos más de tres o cuatro en la pista como mucho. Eso nos ayudado a mantener nuestra forma, aunque no es lo mismo entrenar así, que estar con la rutina habitual de entrenar cuatro horas, más los calentamientos, más mil abdominales, mil sentadillas que realizamos y luego actuar, que en la función también das el cien por cien.

¿Cómo es su rutina cuando tienen función en el Circo?

Me levanto, desayuno, me voy a entrenar, luego al mediodía, como, las funciones son por la tarde, así que dos horas antes de empezar me maquillo, caliento y me preparo. Llega el turno de la función y en cuanto acaba es el toque de queda aquí en Barcelona, así que poco más.

Es muy exigente, supongo que no siempre podrá dedicarse a lo que hace ahora...

La gente de 40 y 50 años de ahora no es lo mismo que antes. Mi madre tiene una edad avanzada y sigue actuando, tiene un número aéreo. Tienes que escuchar a tu cuerpo y llegar hasta lo que te permita. También la suerte de tener un circo propio te permite que si no estás haciendo esto, tienes mil cosas por hacer. Mi hermana y yo no solo actuamos de cara a la pista, sino que también llevamos las redes sociales, la web, los carteles, las relaciones públicas... hacemos de todo porque somos de la familia y nos toca empujar. Así que si alguna vez dejo la pista, hay mil cosas más por hacer.

Niedziela y su hermana Emily en la pista. RRSS Circo Raluy (@lacamaradepepe)

También tiene éxito en Instagram, ¿ha pensado en adentrarse en la faceta de influencer? ¿Se ponen las marcas en contacto con usted?

Sí, cada mes me llaman marcar para colaborar y sí que hago mis colaboraciones al mes, más o menos, pero para mí es una cosa más natural, lo que intento enseñar en mis redes es mi trabajo, lo que hago, porque es lo que me gusta y es mi vida. Busco reflejar un poco mi vida sin ir de ningún palo.

En GH sus padres estaban muy preocupados por cómo había descuidado su forma física dentro de la casa...

Es que yo nunca me hubiera planteado lo que me iba a pasar porque yo toda mi vida he entrenado tantísimo que al dejar de hacerlo, de repente, fue como que mi cuerpo lo notó, cogí 9 kilos. Se notó muchísimo. Mis padres estaban preocupados, pero cuando salí no hice dieta ni nada, volví a la rutina y a comer normal y volví a mi peso. Porque allí en la casa de GH con el presupuesto que teníamos comíamos pasta por la mañana, al mediodía, por la tarde y por la noche. Entonces estabas comiendo mal 24/7. Por eso al salir y retomar todo normal, no me costó nada recuperar mi forma.

Hablando de GH, ¿mantiene el contacto con los concursantes con los que convivió allí?

Sí, con casi todo, vamos, con los que me llevaba mejor de la casa. Sí que es verdad que hay algunas personas con las que no tenía afinidad, entonces con ellos no. Pero con la mayoría sí; con Marta Peñate, Sofía Suescun, Marina, Han, Aritz, Suso, Raquel Lozano...

Han tomado entre ustedes rumbos muy diferentes... Sofía y Suso, por ejemplo, se han hecho un hueco fijo en la tele...

Claro, es que yo al entrar en la casa tenía una profesión muy marcada y que me gusta. Yo entiendo a mis compañeros que se quieran quedar en la tele, porque entiendo que si tienes un trabajo más 'normal', digamos, que no tienes el contacto con la gente, que no sabes lo que es tener ese momento de atención... yo entiendo que yendo a la tele, te guste y te quieras quedar por cualquier medio y engancharte ahí como sea. Sin embargo, yo que tengo un trabajo que, no es la tele, pero que ya desde toda la vida, desde pequeña, las teles han venido a hacerme reportajes juntos mi hermana por ser "las niñas del circo", desde pequeñas hemos actuado en la pista, la gente nos felicita por las actuaciones, nos hacemos fotos con ellos, vamos a platós de televisión... Es decir, ya tenemos un mundo de espectáculo, de farándula, de luces, entonces no siento eso de 'mira, me voy a liar con quien sea para estar en la tele', porque realmente ya me siento realizada con lo que hago.

Niedziela llegó a la final de 'GH 16' junto a Sofía Suescun y Aritz.

¿Volvería a la televisión si se lo ofrecieran?

Me ha gustado la experiencia de Gran Hermano y si en alguna ocasión surge algo, igual sí repetiría porque no digo que no, porque ya lo he hecho una vez y lo volvería a hacer y estaría encantada. Pero tampoco es algo que me obsesione porque yo voy a la mía y me gusta hacer lo que hago.

Sus compañeros sí lo han intentado...

Sí, tengo muchos compañeros que sí lo han intentado quedarse ahí. Marta, por ejemplo, desde que salió de la casa quería volver, quería estar en Mujeres y Hombres, quería hacer algo en la tele... Porque, claro, no es lo mismo haber estado en GH y haber probado eso y luego irte a casa y quedarte en tu casa. Que hay gente que lo prefiere eh, pero hay otra que sí que quiere volver por cualquier medio. Yo lo puedo entender también.

Han anunciado que vuelve GH en 2021 tras la polémica de los presuntos abusos sexuales a Carlota Prado, ¿qué opina de la polémica usted que ha estado dentro?

En esa casa no puedes mover ni un dedo sin que se enteren... De hecho, yo tuve una noche un poco 'complicada' en una fiesta, vamos a decirlo así, y tuvieron que apagar la emisión en directo, que normalmente tienes una cámara 24 horas. La tuvieron que parar porque tuvieron que entrar en la casa y ayudarme y preguntarme si estaba bien... con esto quiero decirte que, en mi experiencia personal, tuve una noche que estuve mal, y todos se volcaron conmigo, el Súper me hablaba "¿estás bien? ¿necesitas a alguien?". Mis compañeros me llevaron al confesionario y allí salió alguien para tomarme la tensión, para ver si estaba bien...

La productora estuvo muy pendiente de usted entonces... ¿qué ocurrió con Carlota?

Claro, entonces me parece cuanto menos muy extraño que alguien pueda abusar de alguien o violar en una casa así, me parece casi ridículo, porque en qué cabeza cabe. Si ha pasado, es porque ellos (la productora) estaban convencidos de que ella también quería, ¿sabes? Y a veces la línea es tan fina entre querer y después arrepentirse y decir 'Ay, no, a mí no me ha pasado'... Es muy fina esa línea. Yo dudo mucho que haya pasado, no sé por qué, pero realmente lo dudo.

Niedziela junto a su compañero de 'GH' Vera, con el que mantenía una relación muy especial.

La polémica se centra sobre todo en la filtración de vídeo del confesionario en el que el Súper le repite a Carlota que no digiera nada de lo ocurrido, que se callara...

Sí, a mí también me dijeron lo mismo. Cuando me pasó esto, yo no quería que saliera y en este caso si Carlota ha hecho el acto con alguien o se ha enrollado y se ha arrepentido o no quería o lo ha hecho mal o tal, obviamente tú no quieres que salgan esas imágenes, te da vergüenza, no quieres, 'ay, yo no quería pero él me obligó', es que no sé qué... entonces el Súper te dice 'intentamos no sacar ninguna imagen de eso e intentamos que tú tampoco digas nada'. Yo estaba mal, me había pasado un poco en la fiesta, y el Súper dijo 'tranquilos, no digamos nada del tema, porque es una imagen que es deplorable para ti, que no está bien, entonces nos callamos, aquí no ha pasado nada, si tú estás bien, seguimos'. Yo agradecí que no se sacaran en ese momento imágenes mías dando tumbos y casi cayéndome por el suelo.

GH se preocupó por usted y su imagen, entonces.

Ellos cuidan a la persona, te protegen. Eso es lo que yo sentí. Entonces claro, si va Carlota y dice 'es que mira lo que ha pasado, no quiero que salga, me ha visto alguien que no quería, tal', ellos habrían visto que no es una imagen muy 'guay' para uno mismo y decidirían eso... no lo sé, ¿eh?

En su caso se ve bastante claro que no quisieron perjudicarla, pero en el caso de Carlota parece que existen más lagunas al respecto...

Yo digo eso porque me recuerda a mi experiencia cuando lo escucho. De hecho, mi madre cuando salí me dijo: 'Estuvimos llamando, porque teníamos el 24 horas puesto siempre, y nosotros llamamos al programa y nos explicaron lo que había pasado y nos dijeron que tú estabas un poco borrachita y que iban a apagar la emisión hasta que yo estuviera bien'. Cuando abrieron la emisión estaban todos mis compañeros en directo, pero en ningún momento hablaban del tema. Yo me quedé en el confesionario hasta que me relajé. Cuando salí del confesionario, ningún compañero me habló del tema ni hizo bromas. Sí, fue tapar una situación, pero no puedes poner según qué cosas en un programa de televisión tan visto, que te pueden ver jóvenes, niños. Por eso yo lo agradecí, la verdad.

Veremos cómo regresa GH tras las nuevas cláusulas de la productora... Ahora llega la Navidad, las pasa con la familia del Circo, ¿no?

Siempre las pasamos así, juntos. Somos un grupo burbuja. Hay mucha gente que no tiene su familia cerca, que está solo. Además, que no es un trabajo normal, no acabas tus ocho horas de trabajo y te vas, no. Aquí trabajamos juntos y vivimos juntos 24/7.

El Circo Raluy Legacy está gestionado por la familia de la exconcursante de 'GH 16'. RRSS

Se reúnen unas 15 nacionalidades juntas...

Sí, hay de todo el mundo. Portugueses, franceses, ucranianos, polacos, rusos... somos un grupo en el que se hablan todos los idiomas aquí, es muy gracioso.

¿Sus compañeros de GH la han ido a ver al Circo alguna vez?

Sí, todos. Suso, Rafa Mora, un montón de Mujeres y Hombres... en los estrenos vienen muchísimo de GH: Vera, Sofía, Marta, casi todos los de MasterChef, de OT, de GH... Al haber estado en la televisión tengo el contacto con esos famosos y es más fácil. Y viene muy bien porque es gente que te apoya y te de visibilidad.

¿Qué le pide al 2021?

Que vaya muy bien, que no nos paren, que no nos cierren y que la gente se anime a venir a los espectáculos. Poco más, porque la verdad es que estamos muy bien y no nos podemos quejar y tampoco vamos a abusar en pedir cosas.

