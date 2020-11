La madre de Carlota Prado se pronuncia tras el anuncio del regreso de 'Gran Hermano'

Telecinco ha anunciado este miércoles una noticia muy esperada por los seguidores de Gran Hermano. El 'barbecho' del formato podría estar a punto de terminar, ya que todo apunta a que el reality volverá en 2021. Lo hará con famosos en su versión VIP o DÚO, según ha anunciado Manuel Villanueva, director de contenidos de la cadena, por lo que los fans del formato original tendrán que seguir esperando para poder ver una nueva edición de anónimos.

Esta comunicación oficial ha reavivado la polémica por el caso de la supuesta violación a Carlota Prado (26 años) en GH Revolution, un suceso que provocó el llamamiento masivo al boicot a Telecinco, con la consiguiente pérdida de anunciantes y la cancelación in extremis de GH DÚO a finales del año pasado.

Ahora que la cadena ha expresado su intención de recuperar el exitoso formato, JALEOSha contactado con Yolanda, la madre de Carlota Prado, para conocer la opinión de la familia sobre este asunto.

El caso de Carlota Prado sigue pendiente de una sentencia judicial. Mediaset

"Estamos muy al margen de todo", advierte la que fuera defensora en plató de su hija durante su paso por Guadalix. Yolanda no ha querido valorar el posible regreso de Gran Hermano, aunque sí deja claro que quiere que este asunto acabe cuanto antes y no volver a saber nada del programa en el que participó Carlota: "Me abstengo de opinar, no quiero saber nunca más nada de Telecinco, nunca había visto ese programa ni quiero volver a saber de él, que hagan lo que quieran", asevera.

Lo cierto es que Carlota Prado y su familia siguen esperando la resolución del caso de la supuesta violación a la concursante por parte de José María López, su compañero en el reality. "La sentencia no ha salido todavía", confirma la madre de Carlota, aunque recuerda que su batalla judicial no es contra Mediaset ni contra la productora del programa. "La única denuncia que hubo fue hacia el muchacho que hizo lo que hizo y nada más".

La madre de Carlota Prado asegura que no quiere saber nada más de 'Gran Hermano'. Mediaset

A pesar de ello, la Fiscalía sí ha establecido la responsabilidad subsidiaria de Zeppelin TV y la responsabilidad civil directa del acusado y de la entidad aseguradora, a quienes ha requerido una fianza de 133.333 euros. Además, José María López podría enfrentarse a una pena de dos años y medio de prisión y una indemnización de 6.000 euros por los daños morales causados a Carlota.

La apertura del juicio oral contra José María se decretó el pasado 5 de febrero en el Juzgado de Primera Instancia de Colmenar Viejo, en Madrid. Sin embargo, la crisis del coronavirus retrasó el procedimiento y ha alargado esta batalla judicial de la que sigue sin haber resolución.

El origen

La cadena canceló 'GH DÚO' tras perder más de 50 anunciantes. Gtres

El caso de Carlota Prado cobró especial trascendencia cuando, dos años después de la supuesta agresión sexual que sufrió en Guadalix, salíeron a la luz las imágenes en las que se veía a la vícima destrozada en el confesionario tras visionar los hechos que demostrarían el abuso por parte del concursante José María López. Las redes ardían al ver este material y culpaban directamente a Mediaset por la mala gestión del caso.

Muchos usuarios iniciaron entonces una campaña de veto a la cadena y pedían a los anunciantes que aparecían en el reality que rescindieran su colaboración con la cadena, que por aquel entonces estaba emitiendo la séptima edición de GH VIP. Más de 50 empresas decidieron retirar la publicidad, el principal sustento económico del programa, por lo que la cadena se vio obligada a cancelar sus planes de emitir una nueva entrega de GH DÚO.

Desde aquel momento, la cadena siempre ha hablado de un final temporal. "Gran Hermano está en situación de barbecho, de descanso. Veremos y hablaremos de cómo será su futuro. Pero en 2020, no", declaró entonces Villanueva, quien precisamente ha adelantado ahora que el formato podría volver en 2021.

