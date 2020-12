Manu, Ariadna e Iván, primeros expulsados de 'MasterChef Junior 8', con polémica animalista

MasterChef Junior 8 ha comenzado este martes en TVE y de los 17 aspirantes a chef tres de ellos se han despedido en este primer programa: Manu, Ariadna e Iván. "Aunque nos digan adiós, lo hacen con una sonrisa y con la satisfacción de haber llegado hasta las cocinas de MasterChef Junior", ha asegurado Pepe Rodríguez (52 años) antes de despedir a los tres expulsados. Además, los pequeños concursantes tendrán acceso ilimitado a la escuela online de MasterChef y El Corte Inglés ha tenido el detalle de regalarles sus juguetes favoritos.

En la última prueba los concursantes han tenido que cocinar con el fuagrás de pato como elemento principal. Y, para ilustrarlo, el programa ha llevado al plató de grabación varios ejemplares de patos que se han paseado alegremente entre los fogones y han sido el centro de atención de los niños. Extremo que no ha gustado nada en las redes sociales: "Me parece una falta de respeto enorme traer patos vivos y hablarles a los niños del fuagrás de pato. En este programa se potencia la explotación y el maltrato animal".

Joder llevar a los patitos a plató 🦆🦆🦆🦆 para luego hacer referencia a lo rico que es ese alimento que hacen torturándoles 🤦🏻‍♂️ #MCJunior pic.twitter.com/cBZ9JJFR0o — El Tocacollons (@lucastobares30) December 15, 2020

¿Habéis visto estos patitos tan monos y tan adorables? ¿A que os gustan? Pues ahora vais a cocinar foie gras.#MCJunior — Elisabeth BS (@ElisabethBS91) December 15, 2020

les sacan patos vivos antes de cocinar foie gras... todo muy macabro #MCJunior — mimi .•° felix sunshine 🌌💕 (@yayletmesleep) December 15, 2020

“Vamos a despedir a estos patos porque serán foie gras pronto” #MCJunior — 🤘🏻isa (@lachicadetirso_) December 15, 2020

Venga, niños, vais a ver a los animalitos correteando pero se los llevan ya para hacer foigras #MCJunior pic.twitter.com/vbvJmHR4V1 — Nuria 💜 (@_nuriabg_) December 15, 2020

Sea como fuere, lo cierto es que los platos de Manu, Ariadna e Iván no han gustado al jurado. Por un lado, el plato de Iván, Videollamada, ha recibido estas críticas: "La crema de queso me gusta, aunque se podía haber colado un poco más, ya que está granulado". "El helado no está a la altura", ha opinado Jordi Cruz (42). Por otro, Ariadna ha presentado en la última prueba de la gala 1 La flor fea: "No es la mousse que pedimos, le falta sal y a la galleta le falta cocción. Has cocinado despistada".

Por último, Manu no ha corrido mejor suerte. Su plato, Marilado, no ha sido el mejor: "La crema de queso está quemada y el helado parece mantequilla", "Hay un exceso de grasa en el helado y no sabe nada a foie gras". Los pequeños aspirantes han disfrutado en esta útima prueba de dos importantes visitas: el chef Toño Pérez, del restaurante cacereño Atrio con dos estrellas Michelin, y Florentino Fernández (48), subcampeón de MasterChef Celebrity 5.

La noche de Henar, la revelación

Henar, durante el estreno del 'Junior'. TVE

Henar ha sido la revelación de la noche por sus comentarios. Durante la primera prueba, Pepe Rodríguez y Silvia Abril (49) se acercaban a las cocinas para saber qué estaba cocinando esta pequeña, que vive en Alcorcón, y terminaban hablando de los "crushes" después de que Henar reconociera que le gusta mucho Jordi Cruz. "¿No sabes lo que es crush? El que te gusta", le decía Henar a Silvia. "¿Y por qué decís crush?", le preguntaba entonces Abril. "Porque ahora nos hemos vuelto todos bilingües aunque creo que no existía esa palabra", le respondía.

En ese momento, Henar reconocía que le "han roto el corazón mil veces". "Yo les he pedido salir a alguno y me han dicho que no", les contaba. "¿Sabes por qué es eso? Porque no hay ninguno que esté a tu altura", le indicaba Silvia para tranquilizarla. Pero la humorista se quedaba en shock con lo que la pequeña le respondía: "Ah, bueno, es que no me merecen". Al rato, confesaba: "Ahora estoy un poco más centrada en la cocina que en ligar con los chicos o con las chicas". Esto último le ha granjeado el cariño de las redes sociales, que han asegurado que es "icono de la bisexualidad" con tan solo 10 años.

