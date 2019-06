Las 'dos caras' de Toñi Moreno: triunfa en Canal Sur, pero no logra despegar en Mediaset

Toñi Moreno (46 años) es uno de los rostros más queridos de Canal Sur y, en gran parte, debe esta fama a la aceptación que durante tanto tiempo han tenido sus programas en la cadena andaluza. Desde Andalucía Directo, con el que empezó hace 19 años, hasta su espacio actual en parrilla, Un año de tu vida. Un programa dedicado a rescatar a las personas y a los acontecimientos que han marcado la vida de andaluces durante los últimos 50 años. El espacio acaba de cumplir tres meses de vida.

Con ese motivo, JALEOS se ha puesto en contacto con Alberto del Pozo, director de este programa, quien asegura que empezó emitiéndose los jueves por la noche, aglutinando una audiencia discreta, de entre el seis y el ocho por ciento de cuota de pantalla. Pronto, decidieron cambiar su emisión al lunes, logrando este día alcanzar incluso las dos cifras.

Toñi Moreno en 'Un Año de tu Vida' Canal Sur

Prueba de ello, es el excelente 12% que alcanzó el pasado 27 de mayo con la visita de María Teresa Campos (78), con una audiencia media de 278.000 personas residentes en Andalucía. Según los datos de Kantar Media facilitados, la cuota de temporada de Canal Sur es de 8,6 por ciento de share. Así, sin irnos más lejos, el pasado lunes el espacio concitó el interés del 9,4, lo que claramente supera la media de la cadena y supone un éxito. Ese día en concreto, se alcanzaron picos de audiencia del 15 por ciento de cuota, todo un récord para el ente andaluz.

Con datos así, podría decirse que la faceta profesional de la presentadora en los últimos años parece estar viviendo una etapa dorada. Sin olvidar su incorporación a Mediaset con el programa Viva la vida en 2017, que generó una gran expectación por parte de la audiencia, aunque también una duda: ¿qué hacía Toñi Moreno al frente de este formato? Una apuesta de por sí arriesgada de aceptar, dado que venía "sustituyendo" al programa ¡Qué tiempo tan feliz! conducido por una de las grandes de la comunicación, Teresa Campos.

Su contrato con Mediaset: un punto de inflexión decisivo

Durante sus primeros meses en Mediaset, el público dio una cálida respuesta a la llegada de la andaluza. El estilo del programa seguía la tónica del de María Teresa sin cambios muy notorios, pero su suerte no tardaría tanto en quebrarse. A finales de 2018, el grupo de comunicación decidía hacer un cambio significativo en su parrilla. Toñi dejaría de presentar Viva La Vida para dejar paso a Emma García (46), mientras que Moreno se quedaría con el formato que hasta entonces había presentado Emma; Mujeres y Hombres y Viceversa, cuya cuota de pantalla no había hecho más que descender.

Toñi Moreno en 'Mujeres y Hombres y Viceversa' Mediaset

Este cambio sembró en Toñi la responsabilidad de darle la vuelta al medidor de espectadores y tratar que se engancharan al carisma y la gracia de esta presentadora... sin demasiada suerte. El resultado a día de hoy son dos caras de una misma moneda: la Toñi Moreno que sigue triunfando en Canal Sur, y la que en Mediaset no termina de despegar como le gustaría a la cadena.

Ante este sabor agridulce, su público de siempre, el de su tierra, le ha demostrado que la empatía es una de las grandezas de un presentador. Lo que Toñi no termina de lograr en Cuatro, lo aprueba con nota en Canal Sur. Su público andaluz la ve como una mujer cercana, coloquial y divertida. Y es que, si tiene que hacer una pregunta un tanto pícara, no le pone trabas. Si tiene que hablar de sí misma con sinceridad, se quita la coraza y transparenta sus emociones. Algo que gusta a un público y no tanto a otro. Al fin y al cabo es el precio de ser una misma.

