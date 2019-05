Carmen Borrego recuerda su paso por 'Sálvame Okupa': "Me quise morir"

Carmen Borrego (52 años) ha vuelto a Telecinco. La hija pequeña de María Teresa Campos (77) ha reaparecido este sábado en el programa Viva la vida concediendo su primera entrevista desde que abandonase Sálvame Diario y Sálvame Okupa. Una conversación que ha empezado desde el plató donde mejor y peor lo ha pasado en su vida. El atrezzo de Deluxe ya estaba listo cuando Emma García (45) la ha recibido, dándole la bienvenida a su programa y preguntándole cómo se siente tras estas semanas de ausencia televisiva.

"Tranquila, ahora tranquila", ha respondido Borrego. Además, ha añadido, "este plató, el Sálvame Diario y Deluxe me ha dado mucho. Sería injusta si dijera otra cosa. A mí, La Fábrica de la Tele me ha dado la oportunidad de estar hoy contigo. En los últimos tiempos no me ha dado tanto... Pero las cosas pasan".

La presentadora ha incidido en los sentimientos de su entrevistada, "¿qué has sentido al verte en este plató?". Según Carmen, "he tenido sentimientos encontrados, cuando estaba entrando quería llorar. Y cuando estaba aquí en medio sola he sonreído. No sé por qué tengo esa diferencia de sensaciones. El plató ahora mismo está como el de Deluxe, jamás he tenido problemas en Deluxe. Yo he aprendido mucho. En el diario también, pero también he sufrido mucho".

Apenada por la marcha de su hermana Terelu Campos (53), que decidía abandonar de forma definitiva su trabajo en Sálvame, Carmen detallaba que su etapa en el programa vespertino de Telecinco ha pasado por diferentes fases: "En Sálvame he tenido una etapa de sufrimiento, de desesperación, de impotencia, hasta llegar a la etapa en la que estoy hoy que es de tranquilidad. He tenido que poner distancia, también de los míos".

"Estoy, he estado y estaré siempre orgullosa de pertenecer a la familia que pertenezco. Aprender de una profesional como María Teresa Campos o Terelu a mí me ha ayudado mucho aunque yo tengo que decir que yo he trabajado mucho. A mí nadie me ha regalado nada", aludía la que fuera directora de Día a día.

Sálvame Okupa: su peor pesadilla

Pero si hay una experiencia de la que Carmen Borrego se arrepiente es la de haber entrado a participar en Sálvame Okupa, un reality organizado por La Fábrica de la Tele con los colaboradores de Sálvame. "He estado muy mal estas últimas semanas. Lo he vivido muy mal, me he replanteado mi vida profesional en todos los aspectos, me he hecho muchas preguntas: '¿he ido de sobrada?' '¿he corrido demasiado?' He ido aprovechando momentos que se han dado y creo que nunca he ido de sobrada. Para mí, ir a un plató, estar delante, me sigue imponiendo, me sigue dando respeto y tengo mucho que aprender".

"Nunca había estado en un reality, ni creo que vuelva, pero cuando te hundes, no hay manera de levantarse. No me voy a cansar de decir que yo no estaba bien cuando entré en Sálvame Okupa. A mí me llamaron la primera vez para ir, dije que no. Lo entienden y bien... A los pocos días me llaman y digo no. Entonces recibo una tercera llamada en la que 'se me aconseja' que entre. Me dicen 'es bueno para ti, será bueno después cuando salgas...'.

"¿Aconsejar es amenazar?", ha replicado Emma García. "No, a mí se me aconseja que entre... Yo no tenía ganas de ir, en las dos llamadas anteriores yo digo no. Pero bueno... Llamo a mi médico y le digo 'Javier, me ocurre esto' y mi doctor se echa las manos a la cabeza. Médicamente se me aconseja que no puedo participar en pruebas que incluyan cara, cabeza y cuello", ha proseguido Carmen. Pero llegó su peor pesadilla. Un actor llamado Payasín le propinó un impresionante tartazo en la cara que la dejó entre lágrimas.

"Si el tartazo me lo da en la espalda o en el pecho, me da igual, no pasa nada. Pero Payasín me lo dio en la cara. Me quise morir, lo recuerdo y me entran ganas de llorar... Pensé, ¿me han metido para esto? ¿Se está haciendo a conciencia? ¿Han querido meterme para hacerme daño físicamente? Cuando llegué al confesonario pensé que habría un médico, pero veo que no hay nadie y que la organización me ignora. Mi marido, José Carlos, me recogió hecha una piltrafa. Era una colilla".

Al finalizar su entrevista, la hija de María Teresa Campos ha confirmado la información que JALEOS publicó en exclusiva el pasado 11 de abril, hace más de un mes y medio: Carmen Borrego se incorpora como colaboradora fija de Viva la vida a partir de este domingo 26 de mayo.

