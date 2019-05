El enfado de Terelu Campos en su primera salida pública tras su operación

Terelu Campos (53 años) no está atravesando su mejor momento. Y ese aciago trance ha quedado patente en su primera salida pública tras la operación, ya que se ha encarado con los medios de comunicación. La semana pasada, la colaboradora tuvo que ser intervenida de nuevo, una operación que se suma a las dos que se ha tenido que hacer desde que se sometió a una mastectomía en octubre del año pasado.

Ahora, en su primera salida pública desde su intervención, visiblemente seria, la hija mayor de María Teresa Campos (77) aprovechaba la mañana para hacer algunas compras junto a su hermana Carmen Borrego (52). Tras retirarse del plató de Sálvame, el futuro de Terelu está en el aire y, mientras se decide, ha optado por salir de compras y volver, de algún modo, a su vida rutinaria.

Terelu Campos saliendo del establecimiento. Gtres

Ha sido durante una, en apariencia, apacible jornada de compras cuando Terelu ha perdido los nervios. Acudía la colaboradora a hacer unos recados y explicaba, con gesto serio, a los reporteros que estaba mejor de su última operación. Eso sí, a los minutos la mayor de las hermanas Campos mostraba su molestia porque consideraba que no le podían grabar dentro de una frutería. Enfadada, respondía con un tajante "sabes perfectamente que no se puede grabar dentro del establecimiento pero os da igual y no me parece bien", mientras se montaba en un taxi. No cabe duda de que esta delicada situación mantiene irascible a la malagueña que, en sus palabras, poco a poco va volviendo a la normalidad.

Una dura intervención quirúrgica

La colaboradora de Sálvame fue intervenida quirúrgicamente el pasado 26 de abril en la Fundación Jiménez Díaz. No se trataba de ninguna urgencia de última hora, ya que la cita con el quirófano estaba prevista para tal fecha desde hace mucho tiempo. Dado que el motivo de la operación no respondía a ninguna dolencia repentina sino a una "reconstrucción de pecho", por tanto un proceso ya estipulado, y tras la positiva resolución de la intervención, JALEOS se puso en contacto con la hermana de la protagonista, Carmen Borrego que quiso calmar las alarmas. "Está todo bien. Era una operación programada y ha salido todo como se esperaba. Ella está bien", narró a este medio.

Horas más tarde, subía a planta y, al día siguiente, recibía el alta hospitalaria y abandonaba el hospital rumbo a su casa. Esta operación surge como consecuencia de la doble mastectomía a la que se sometió el pasado 6 de octubre, para evitar así las posibilidades de creación de un nuevo tumor o, al menos, disminuirlas. Y es que tras años de fuerte batalla contra el cáncer de mama y sus secuelas, la colaboradora no quiere arriesgarse a volver a sufrir la dura enfermedad. Tanto es así que su lucha no solo personal sino colectiva en beneficio de la investigación del cáncer de mama es muy firme y siempre aporta su granito de arena del modo que le sea posible.

Lo cierto es que la hija de María Teresa no lo está pasando nada bien, ya que, según publicaba la revista Lecturas, los dolores están siendo muy fuertes. A esto se añade que Terelu no está atravesando, precisamente, por su mejor momento laboral tras abandonar Sálvame. Este medio pudo conocer que tanto Terelu como Carmen estudian su aterrizaje en el programa Viva la vida. Mientras tanto, parece que las hermanas no quieren saber nada del 'mundo Sálvame' y, todo indica, que tampoco tienen sintonía con la prensa.

