El motivo por el que Terelu Campos no posó ante los medios a su salida del hospital

Fue el pasado viernes por la noche cuando saltaba la noticia: Terelu Campos (53 años), de nuevo operada en la Fundación Jiménez Díaz. Hasta ese momento no se conocían los detalles de la intervención quirúrgica ni siquiera que esta se fuera a producir. Lo último que se sabía de la hija de María Teresa Campos (77) era que había abandonado días antes el plató de Sálvame al borde de las lágrimas. Tras la sorpresiva noticia de la operación, JALEOS pudo conocer que se trataba de una operación prevista en relación con la "reconstrucción de pechos" a colación de la doble mastectomía a la que se sometió.

Si bien es cierto que tanto Carmen Borrego (52) como su madre María Teresa han atendido en todo momento las consultas de los medios de comunicación, sorprendió sobremanera que Terelu no optara este domingo, tras el alta hospitalaria, por posar ante la prensa, como hizo en otras ocasiones. En esta ocasión, ¿a qué se debe tanto hermetismo por parte de la malagueña? Este medio ha podido conocer que todo obedece "a una exclusiva que Terelu está preparando". Así, en aras de preservar esa negociación, la hija mayor de Teresa Campos "optó por salir de incógnito".

La colaboradora de 'Sálvame'. Gtres

Cabe recordar que la que fuera colaboradora de Sálvame está en un momento decisivo a nivel profesional, y el interés mediático desde que se marchara "para no volver" del plató de Telecinco ha ido in crescendo. Ella es consciente de ello y, sumado a su última intervención, "está cerrando una entrevista en exclusiva para abordar la operación y hablar de por dónde pasa su futuro profesional". Lo cierto es que ese modus operandi de Terelu, el de facturar a través de exclusivas, ya trajo bastante polémica cuando decidió hablar de su enfermedad en diversas revistas del corazón y platós. Sin embargo, ella siempre ha mantenido que en su ánimo no está rentabilizar con el cáncer, sino que su postura es la de dar ejemplo. En concreto, las feroces críticas se cernieron sobre Terelu en septiembre de 2018 cuando reapareció en Sábado Deluxe con el pelo corto y teñido de la misma forma en que lo hizo en 2013, cuando sufrió su primer cáncer de mama y por el tratamiento de quimioterapia no tuvo más remedio que hacerlo. Las críticas en las redes sociales no se hicieron esperar por "frivolizar" con la enfermedad. Además, aumentaron sin resuello cuando la malagueña posó, vía exclusiva, para portadas como ¡HOLA!, Lecturas o Diez Minutos, cuyo tema principal era la enfermedad que padecía.

Un difícil momento también en lo profesional

Fue este lunes 22 de abril cuando Terelu , harta de que los compañeros de Sálvame atacaran a su hermana tras su polémica participación en Sálvame Okupa, estalló y abandonó, entre lágrimas y en directo, el espacio vespertino de Telecinco. "No quiero participar más de este espectáculo. Aunque a vosotros no os importe, es mi hermana y a mí sí me importa. Se acabó, no conocéis los límites".

Un mal trago que se convirtió en una doble 'pesadilla', ya que no solo vivió en sus propias carnes las críticas de sus compañeros, sino que se referían en todo momento a su hermana, "una de las mejores cosas que me ha dado la vida", según califica la propia Terelu, por lo que el dolor sufrido se multiplicaba. Ante tal impotencia, la hija mayor de María Teresa afirmó que no volvería "jamás".

En ese momento, según pudo conocer JALEOS, había otra razón soterrada tras la supuesta huida sin retorno de Terelu. Y es que, tal y como aseguró Mila Ximénez(66), "llevaba tiempo barruntando" el irse. Este periódico supo el porqué: otra oferta laboral que tiene sobre la mesa. Ni más ni menos que la misma que tanteó hace unas semanas a Borrego -como también informó este medio-: convertirse en colaboradora de Viva la vida. ¿Aprovechará la exclusiva que está preparando para, de paso, confirmar su nuevo paradero laboral? Tiempo al tiempo.

