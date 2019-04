Terelu Campos, operada de nuevo por motivos de salud

Terelu Campos (53 años) ha tenido que ser intervenida quirúrgicamente este viernes 26 de abril en la Fundación Jiménez Díaz. Sin embargo, no se trata de ninguna urgencia de última hora, ya que la cita con el quirófano estaba prevista para esta fecha desde hace mucho tiempo.

Dado que el motivo de la operación no respondía a ninguna dolencia repentina sino a una "reconstrucción de pecho", por tanto un proceso ya estipulado, y tras la positiva resolución de la intervención, JALEOS se ha puesto en contacto con la hermana de la protagonista, Carmen Borrego (52) que ha querido calmar las alarmas. "Está todo bien. Era una operación programada y ha salido todo como se esperaba. Ella está bien", ha narrado a este medio.

Además, señala: "Ya está en planta", un dato que hace indicar que no existe complicación alguna y todo se desarrolla positivamente. De hecho, así lo constata el parte médico, que únicamente detalla:"La intervención a la que se ha sometido hoy la paciente Dña. Teresa Borrego Campos en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz se ha desarrollado satisfactoriamente y la paciente se encuentra estable y recuperándose".

Parte médico de Terelu remitido por la Fundación Jiménez Díaz.

Esta operación surge como consecuencia de la doble mastectomía a la que se sometió el pasado 6 de octubre, para evitar así las posibilidades de creación de un nuevo tumor o, al menos, disminuirlas. Y es que tras años de fuerte batalla contra el cáncer de mama y sus secuelas, la colaboradora no quiere arriesgarse a volver a sufrir la dura enfermedad. Tanto es así que su lucha no solo personal sino colectiva en beneficio de la investigación del cáncer de mama es muy firme y siempre aporta su granito de arena del modo que le sea posible.

Un difícil momento también en lo profesional

Fue este lunes 22 de abril cuando Terelu , harta de que los compañeros de Sálvame atacaran a su hermana tras su polémica participación en Sálvame Okupa, estalló y abandonó, entre lágrimas y en directo, el espacio vespertino de Telecinco. "No quiero participar más de este espectáculo. Aunque a vosotros no os importe, es mi hermana y a mí sí me importa. Se acabó, no conocéis los límites".

Un mal trago que se convirtió en una doble 'pesadilla', ya que no solo vivió en sus propias carnes las críticas de sus compañeros, sino que se referían en todo momento a su hermana, "una de las mejores cosas que me ha dado la vida", según califica la propia Terelu, por lo que el dolor sufrido se multiplicaba. Ante tal impotencia, la hija mayor de María Teresa Campos (77) afirmó que no volvería "jamás".

