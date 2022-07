La enfermedad de Joaquín Prat que le produce fuertes dolores de espalda

Fue uno de los protagonistas indirectos en una de las fotos de la semana y de más calado en el mundo de la televisión de los últimos meses. El pasado sábado, 25 de junio, reaparecía en público Ana Rosa Quintana (66 años) tras someterse a un tratamiento por el cáncer de mama que le diagnosticaron. A su lado se pudo ver a algunos de sus colaboradores más habituales. Entre ellos, Joaquín Prat (47).

Pocos días después de esa instantánea tomada en la fiesta de fin de temporada de la productora Unicorn, el presentador de origen danés vuelve a ser noticia, pero esta vez de forma directa. Como en el caso de Ana Rosa Quintana, el motivo también está relacionado con la salud.

En plena sección de La isla de los famosos, Prat arrancó una de sus intervenciones comentando: "Los supervivientes que celebraron la noche de San Juan, que además lo hicieron de una manera muy especial porque el Pirata Morgan les propuso un juego...” Pero cuando parecía que iba a seguir hablando de este asunto hizo un pequeño inciso. "Perdonen que esté tan tieso, es que tengo lumbalgia", se excusó entonces el periodista con visibles gestos de dolor.

Joaquín Prat junto a Ana Rosa en la celebración de Unicorn. Gtres

El problema físico de Joaquín Prat no era nuevo para los telespectadores más habituales de la cadena de Mediaset. El pasado mes de abril, el presentador protagonizó una conversación bastante cercana en directo con Patricia Pardo (48) en la que, a raíz de una canción de Marta Riesco (39) aseguraba que tarareaba ese tema incluso estando en el camerino. Ella bromó diciendo que "Joaquín Prat canta y baila la canción de Marta Riesco en su camerino". La respuesta del periodista, sin perder la sonrisa, fue muy clara: "Tengo lumbalgia, no puedo bailar... no me hagas estar más tiempo de pie".

Con estos antecedentes, el diagnóstico del problema de Joaquín Prat puede ser la lumbalgia crónica, ya que los especialistas lo consideran así cuando la denominada algia lumbar se prolonga durante tres meses. Sin llegar a este grado, lo cierto es que el dolor lumbar es sobradamente conocido por la población, ya que es el quinto motivo más común entre las visitas a los médicos y una de las causas más habituales que justifican el absentismo laboral.

En cuanto a su sintomatología, los pacientes presentan quejas diferentes, aunque entre las más comunes están el dolor centralizado en la espalda y la irradiación hacia las extremidades inferiores, especialmente en la zona de los glúteos, incluso en la parte inguinal. Eso explicaría, por ejemplo, el hecho de que Joaquín Prat pidiera a Patricia Pardo que no prolongara el tiempo en el que debía estar de pie.

La lumbalgia crónica es un problema de salud que suele aparecer en la población adulta, generalmente a partir de los 40 años, propiciada sobre todo por la degeneración de la columna vertebral, especialmente en lo que se refiere a los discos intervertebrales. Por ello, una de las recomendaciones que suelen hacer los médicos tiene que ver con el fortalecimiento muscular de la zona, evitar movimientos bruscos y también la pérdida de peso.

Joaquín Pratt durante la promoción de una nueva temporada del programa de Ana Rosa. Gtres

En buena parte de los casos, los pacientes reciben tratamiento por parte de fisioterapeutas, lo que ayuda a mitigar de forma temporal los dolores. Entre las soluciones más comunes también se encuentran el uso de faja y corsés, la toma de antiinflamatorios, la corrección postural o la infiltración a través de anestésicos. Para situaciones más extremas la solución tiene que ver con el paso por el quirófano con el objetivo de estabilizar la columna lumbar.

