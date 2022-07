El nuevo e impecable estilo de Eugenia Martínez de Irujo: "Está relacionado con el momento alegre que vivo"

En el universo de it girls las aristócratas tienen un puesto destacado y entre ellas Eugenia Martínez de Irujo (53 años) deslumbra con su nuevo estilo que la convierte en absoluta estrella, rivalizando con iconos fashion como Sofía Palazuelo (30), futura duquesa de Alba, o Sassa de Osma (34). Siempre ha tenido un sentido muy personal de entender la moda, herencia sin duda de su madre, Cayetana de Alba, sin embargo, en los últimos tiempos se ha notado una evolución en su armario, más glamurosa y atendiendo a las tendencias más punteras.

En EL ESPAÑOL repasamos sus mejores looks y hablamos con la duquesa de Montoro sobre esta transformación estilística que la lleva a deslumbrar en cada aparición pública. Eugenia explica a qué se debe el cambio: "A mis 53 años me encuentro en la mejor época de mí vida, absolutamente. Mi actual estilo creo que va relacionado con el momento alegre que estoy viviendo y por eso pienso que necesito el color más que nunca".

Está feliz y enamoradísima de su marido, Narcís Rebollo (52), y eso se nota en la elección de sus prendas apostando por tonalidades vitamina como el naranja y el fucsia. Son sus preferidas en los últimos meses.

Eugenia, de naranja, con su marido en la Feria de Ronda. Gtres.

En el armario de la duquesa tienen mucho protagonismo firmas como The IQ Collection y Redondo Brand, en quienes confía recurrentemente. Pero no son las únicas: "Me encanta Teresa Helbig, Lorenzo Caprile, Pertegaz... Pero también me gusta mezclar prendas de diferentes estilos y creadores". En cuanto a las extranjeras, comparte con este periódico sus favoritas: "¡Etro me apasiona! Además de todas las grandes, como a todo el mundo. Dior es maravilloso, al igual que Chanel, Diane von Furstenberg o Lanvin".

Sabe elegir los patrones que mejor le sientan, atendiendo a su especial fisonomía. "Creo que mi estilo es muy personal, ya que al ser pequeña de estatura, nadie cómo yo sabe lo que me favorece y lo que no", confiesa. Uno de sus últimos fetiches son las sandalias de plataforma, que le ayudan a sumar centímetros a su silueta sin que los pies sufran demasiado. Las de Yves Saint Laurent son sus favoritas.

Eugenia comparte con su hija, Tana Rivera (22), la pasión por el mundo de la moda y cuando acuden juntas a algún evento siempre forman un tándem perfecto de estilo, aunque cada una tiene su propia personalidad. "Mi hija es menos arriesgada que yo, pero tenemos los mismos gustos. Me consulta siempre y a mí me encanta saber su opinión también. Nos cogemos la ropa una a la otra y también compramos cosas que podemos utilizar las dos", confiesa.

