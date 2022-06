Eugenia Martínez de Irujo 'reconcilia' a sus hermanos en un día muy especial: los detalles del encuentro

Los nervios han sido los compañeros de Eugenia Martínez de Irujo (53 años) durante los últimos días. Tras semanas de trabajo, la duquesa de Montoro presentaba este pasado miércoles 1 de junio su nuevo proyecto, una colección de vajilla y menaje que ha creado junto a los restaurantes Sushita.

Piezas cargadas de color en las que ha conseguido plasmar toda la energía y vitalidad que transmite su carácter, y que presentó en una fiesta llena de rostros conocidos. Un día muy especial en el que Eugenia fue la gran protagonista y en el que estuvo acompañada de amigos como Rossy de Palma (57), Antonio Carmona (57) o Natalia Verbeke (47). Pero también gran parte de su familia.

La pequeña de los Alba consiguió reunir a sus hermanos que, con excepción de Jacobo, conde de Siruela (67), regresaron a la que antaño fue la casa familiar, el Palacio de Liria. Los jardines de la majestuosa edificación se llenaron de risas, anécdotas, música y, sobre todo, de arte. Un día de lo más especial para presentar un proyecto que promete darle muchas felicidades y sobre el que Eugenia Martínez de Irujo ha hablado con EL ESPAÑOL.

Eugenia Martínez de Irujo durante la presentación de su primera línea de papelería, en octubre de 2021. Gtres

¿Qué tal está tras el lanzamiento de su último proyecto?

Pues muy bien, muy contenta. Estresadísima, pero muy bien, la verdad.

Han sido unos días de mucha acción.

Uy, ¡madre mía! Sí, sí.

El resultado ha merecido la pena, ha tenido una gran acogida.

Sí, estamos muy contentos. Además, se está vendiendo muy bien. Acabamos de arrancar y todavía tenemos que ver en unas semanitas, pero muy bien, la verdad.

Y todavía le queda por lanzar la parte online.

Sí, la web estará ya el lunes 6. Queríamos dejar unos días en los que estuviera solo la tienda pop up y ya el lunes abrimos la web.

¿Cómo surgió la idea de diseñar una vajilla?

Después de la pandemia hice una exposición en beneficio de la Fundación Querer en la galería de mi sobrino, Jacobo, y de su mujer, el Espacio Valverde. Y vino Sandra Segimón, que es una de las dueñas de Sushita. A ella la conozco hace mil años, pero hacía un montón que no la veía. Entonces, a ella le encantaron las pinturas, el colorido y cuando pasó un tiempo me llamó y me propuso esto.

Y a mí, que me encanta lo que es poner una mesa y los temas de decoración, me metí de cabeza. Llevamos un año y pico con esto. La verdad es que estamos muy contentos. Había muchos nervios, pero ya por fin está aquí. ¡Y así surgió!

Dos de las piezas creadas por Eugenia Martínez de Irujo. Instagram

Es un proyecto que ha tenido su elaboración.

Claro, es un proceso en el que, entre que buscas la fábrica, luego las pruebas, las muestras que tardan un montón... Entre unas cosas y otras la historia se alarga un montón. Pero bueno, estamos felices de haberlo lanzado ahora en primavera-verano porque con el colorido que tiene pega mucho más.

¿Qué le ha inspirado a la hora de hacer estas creaciones?

Está sacado de algunas de las pinturas que yo hice para la exposición. Están, por ejemplo, los animales. Con ellos hemos hecho los platos de postre, cada uno de un color y ¡son monísimos! Los platos de flores también están sacados de otros dibujos míos. Esperemos que esto sea el principio de algo muy bonito y con futuro.

La presentación fue en el Palacio de Liria, ¿supuso un extra de emoción a la hora de hacer la presentación?

Sí, fue en Liria y estaba todo precioso, muy bonito. Hicimos una comida muy divertida en la que cantó la familia Carmona, Antonio (57) y las niñas. Lo pasamos súper bien. Con muchos nervios ese día, pero luego al final fenomenal.

Estuvo además parte de su familia apoyándola en su nuevo proyecto.

¡Me hizo muchísima ilusión! Estuvieron casi todos, menos Jacobo, que no pudo, estuvieron todos mis hermanos, mis sobrinos casi todos también. Súper contenta, la verdad. ¡Yo lo di todo! Bailé, no paré... Mi hija por supuesto estaba también, por supuesto, y Narcís, que siempre me apoya todo y siempre está ahí. Le adoro.

Eugenia Martínez de Irujo compartió el evento con amigos y familiares, tal y como mostró en redes sociales. Instagram

Un día que a su madre le hubiera gustado ver, todos juntos, felices, celebrando.

Hombre, claro, seguro. A ella le hubiera encantado estar. Qué pena...

Pero siempre la tiene presente.

Sí, para mí siempre está presente. La tengo siempre súper presente. Eso me ayuda un montón, pero le hubiera encantado estar, con todo el tema de la pintura, ¡con lo que pintaba ella! Pero bueno, lo estará viendo desde otro lado.

Su sobrina Brianda se dedica también al mundo del arte. ¿Tienen alguna colaboración en mente?

No, no tenemos. Pero Brianda (38) me parece la bomba. Las cosas que hacen me encantan. Es que me parece una artistaza. Solo tengo palabras buenas, ¡es que es una monada de niña! Y a Jacobito, mi sobrino, también. Los adoro a los dos.

Han heredado las dos esa pasión que tenía su madre por el arte, los colores...

Mi hermano Jacobo también pintaba mucho de pequeño. Era muy artista. Yo tengo cuadros de él de cuando era pequeño. Luego ya derivó en la editorial, tiene muchísimo gusto y le ha ido increíble. Pero él empezó así. De hecho, era el que más tenía que ver con mi madre porque eran los artistas y siempre pintaba con ella.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Eugenia (@eugeniamartinezdeirujo)

Lleva una temporada imparable, ¿tiene más proyectos laborales en mente?

Sí, tenemos más cosillas. ¡No puedo contar nada todavía! Ahora mismo están en mente... El 4 de julio sale mi nueva colección de joyas para el verano.

¿Con la firma Tous?

Sí, es la continuación de Save, la que está ahora. Seguimos en colaboración con WWF y un porcentaje de los beneficios se dona para todo el tema de la protección de animales en peligro de extinción, medioambiente y demás. Esta vez me he inspirado en el mundo marino y los océanos. Creo que es importantísimo darle visibilidad.

[Más información: Eugenia Martínez de Irujo estrena sus nuevas pinturas inspiradas en la India y el 'Kamasutra']

Sigue los temas que te interesan