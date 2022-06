Ana Rosa Quintana, como nunca la vimos: fuerte, valiente y espléndida en su reaparición

Ana Rosa Quintana (66 años) ha reaparecido este sábado 25 de junio de 2022 en la gran fiesta del verano que la productora Unicorn Content, de la que ella es presidenta, ha organizado en Madrid.

La veterana presentadora -que se encuentra en medio de su lucha contra el cáncer de mama que padece- ha acudido, muy animada, fuerte y valiente al evento estrenando nueva y favorecedora imagen, con el pelo muy corto y de color rubio. De este modo, Quintana se ha convertido en todo un ejemplo de superación para todas aquellas personas que están pasando por su misma situación de enfermedad.

Ana Rosa, que ha estado acompañada en todo momento por sus compañeros de AR, como Joaquín Prat (47), Patricia Pardo (48) o Ana Terradillos (49), entre ellos, se ha decantado para la ocasión por un sencillo mono de color negro con la espalda cruzada, además de unos aros XXL dorados.

Ana Rosa Quintana a su llegada a la fiesta, junto a Ana Terradillos, Patricia Pardo, Joaquín Prat, Sonsoles Ónega y María Rey. Gtres

Además, ha destacado notablemente el tono de su maquillaje, especialmente los ojos con un ahumado en tonos tierra y delineado negro, toque de blush en las mejillas y un labial muy natural. La comunicadora ha posado ante los medios de comunicación allí presentes y se ha mostrado de lo más sonriente y optimista.

"Yo bien, durante todo el proceso, que es duro, he tenido suerte. Lo he llevado bastante bien, con todos estos compañeros que han hecho un trabajazo impresionante con la tranquilidad de decir que el programa iba sobre ruedas... pero tengo muchas ideas", ha asegurado, deslizando sus inmensas ganas de retomar la rutina profesional, presumiblemente el próximo mes de septiembre.

Lo que ha quedado más que patente con esta reaparición de Ana Rosa Quintana es la fuerte amistad y el gran apoyo que tiene la comunicadora con sus amigos y compañeros de programa. No sólo le han mostrado su fuerza y energía delante de las cámaras, sino detrás de ellas.

Este sábado, los compañeros de Quintana han sido, de seguro, fundamentales en el ánimo de Ana Rosa para acudir a la fiesta. Tal y como se puede apreciar en las imágenes, han compartido confidencias, risas y anécdotas. En un momento dado, Patricia Pardo y Ana Terradillos, sus 'sustitutas' oficiales en AR, no han dudado en agarrar del brazo a Ana Rosa durante el camino hacia la fiesta.

La nueva imagen de Ana Rosa Quintana. Gtres

La última vez que la periodista se dejó ver en público fue el pasado mes de mayo, cuando acudió a uno de los festejos de la feria de San Isidro en Las Ventas, en Madrid. "Estoy estupendamente. Ya empezando la vida otra vez", comentó en ese momento. Al preguntarle por el tratamiento que está siguiendo, y que la llevó a pasar por quirófano de nuevo en abril, Ana Rosa aseguró: "Ya esto creo que lo hemos superado, ya veremos".

Fue el pasado 2 de noviembre cuando la periodista, frente a la pantalla, notificó que se retiraba del trabajo temporalmente. Entonces, al comienzo de su espacio, El programa de Ana Rosa, la presentadora dio un breve discurso que ella misma leyó y que conmocionó a sus compañeros y a la audiencia.

"Hoy voy a hablar de mí. Normalmente, no he faltado a mi cita con vosotros, ni siquiera en pandemia, pero estoy tan agradecida a todos los que me habéis traído aquí durante estos 17 años que tengo que compartir con vosotros lo más duro que me ha pasado en la vida", expresó Ana Rosa Quintana. "Hoy me quiero despedir por una temporada que espero no sea muy larga. Me han encontrado un carcinoma en una mama", continuó la periodista, desvelando que se apartaría de su programa durante un tiempo.

[Ana Rosa Quintana, sobre su cáncer de mama: "Sé que voy a curarme"]

Desde aquel día, Ana Rosa Quintana se ha mantenido centrada en su recuperación y apenas se le ha visto públicamente.

Ana Rosa caminando junto a Patricia Pardo y Ana Terradillos este sábado 25 de junio de 2022. Gtres

Reciente operación

Tal y como pudo conocer este periódico el 22 de abril de 2022, Ana Rosa Quintana fue intervenida tras pasar la Semana en Santa en Sotogrande, su especial refugio y habitual destino de vacaciones. Una operación que formaba parte de su proceso de recuperación y de la que salió exitosa.

Semanas después de la intervención, la periodista se mostró junto a su marido en las calles del barrio de Salamanca, para disfrutar de un día festivo en la capital. Las imágenes, a las que tuvo acceso este medio en primicia, confirmaron que Ana Rosa estaba recuperada y lista para retomar su rutina.

Cabe destacar que hace 12 años, Ana Rosa Quintana ya se sometió a una intervención para extirpar un tumor que tenía en el pecho. Gracias a la rápida actuación y a varias sesiones de radioterapia consiguió acabar con un cáncer de mama de grado I, el estadio más temprano y, por tanto, más sencillo de tratar de un cáncer de mama.

Sigue los temas que te interesan