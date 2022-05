Joaquín Prat relata el acoso que sufrió por parte de un compañero del colegio: "Me tenía amargado"

Joaquín Prat ha relatado este jueves en El programa de Ana Rosa una dura historia de su infancia. El presentador iba a dar paso a un vídeo sobre la complicada relación entre Marta Peñate y Anabel Pantoja en Supervivientes cuando, de forma totalmente espontánea, desveló una anécdota personal para compararla con lo que sucede entre las dos concursantes del reality.

"Yo tenía un colega en el colegio que me daba mucha estopa y me tenía amargado. Luego siempre venía y me pedía perdón", ha comentado el conductor del 'club social'. "Otra vez me tocaba las narices y otra vez me pedía perdón. Y así una y otra vez", añadía.

Según Prat, "esto es lo que hace Marta con Anabel", afirmación tras la cual se ha emitido el vídeo en el que se muestra cómo la canaria provoca constantemente a la sobrina de Isabel Pantoja para hacerla estallar en la isla.

Pese a que Paloma Barrientos se interesó por cómo acabó la historia entre Joaquín y su compañero, el comunicador prefirió no dar más detalles y retomó el transcurso del programa para comentar la última hora de Supervivientes.

Marta, contra Anabel

La tensión entre Marta Peñate y Anabel Pantoja amenaza con dinamitar la convivencia en los Cayos Cochinos. Las dos supervivientes han demostrado no soportarse y la ex gran hermana acusa a la colaboradora de Sálvame de ser "soberbia", algo que asegura que ha aprendido de su familia. Anabel, por su parte, afirma que Marta solo quiere buscar protagonismo y "chupar cámara" con sus peleas.

Sea como fuere, lo cierto es que la canaria no para de pinchar a su compañera. Una de las últimas veces cargaba contra ella por tardar en abrir un coco. La influencer intentaba sin éxito partir el fruto y, cuando por fin lo consiguió, lo celebró anunciando que era su cuarto coco, algo que molestó a Peñate. "No sé cómo alardeas de que abres los cocos cuando nada más que los rompes. A ti te los pelan y tú los rompes. Eso no es abrir un coco", le espetó. Pese a que Pantoja intentó no entrar, acabó enfrentándose a Marta: "¿Tú me quieres dejar a mí?", le pidió.

