Lydia Lozano estalla ante la lluvia de críticas recibidas tras su actitud en la 'Sálvame Fashion Week'

Lydia Lozano ha vuelto a tener una tarde complicaba en Sálvame, y es que sus compañeros no han dudado en atacar la actitud que la periodista tuvo en la noche de ayer durante la celebración de la tercera edición de la Sálvame Fashion Week.

"Ayer no disfruté nada, estaba seria y sin hablar", confesaba la periodista en la tarde de este jueves. Según sus compañeros, Lozano no paró de "quejarse" sobre los diseños que tenía que lucir y sobre la organización del programa. De hecho, en plena Sálvame Fashion Week, los trabajadores de Mediaset que se encontraban trabajando en el backstage de la gala, la bautizaron como la más problemática y molesta de todas.

"No tuviste la misma actitud que el resto de tus compañeros, no me atrevo a entrar en qué te pasa, pero no me parece justo que te equipares a los demás, porque no es verdad", afirmaba María Patiño. "Ella no se sentía guapa ni bien, y lo transmitía con la cara que tenía. Me molesta mucho cómo me estás hablando, como si me regañaras", continuaba la presentadora de Socialité.

"No voy a pedir disculpas por algo que no he hecho", afirmaba Lydia. Pero en ese momento, Laura Fa aseguraba que la versión de Lydia no era la real, y que no tuvo una correcta actitud con algunos miembros del equipo de Mediaset. "Yo presencié dos actitudes de maltrato al equipo. Hubo un chaval con la cámara desde la 13:00 con el que tuvo dos gestos muy feos, que él no tenía culpa de nada".

En ese momento, la dirección del programa pedía a la catalana que explicara cuáles eran esos dos momentos de tensión entre el cámara y Lydia. "Le echó de muy malas formas del camerino, de muy malas maneras".

"Le eché porque es un sitio privado, y no quería ni que me cogieran un pie desnudo, porque sé el programa en el que trabajo", respondía visiblemente afectada y con los ojos vidriosos. "Compartí el camerino con el maestro Joao, él me dijo que era Chelo. ¡Laura no te enteras o qué!", continuaba con la voz en grito.

A continuación, Kiko Hernández se levantaba de su silla muy enfadado y, en un tono muy elevado, afeaba la conducta de su compañera. "Viene un cámara y no le echo de malas maneras. Un camerino no es un lugar privado, es como si dices que Gran Hermano es privado. Aquí en Sálvame te graban en todo, parece que no sabemos dónde estamos", sentenciaba.

Finalmente, Lydia Lozano harta de las críticas y, bajo la famosa canción de su baile 'chuminero', se marcaba una coreografía que dejaba sin palabras a sus compañeros que no tardaron en aplaudir la buena actitud de la periodista.

Lydia Lozano se marca un chuminero para calmar el enfado #yoveosalvame pic.twitter.com/W4W2rsgkTx — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) May 26, 2022

