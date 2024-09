Belén Esteban desvela cómo quiere ser velada el día que muera: “Quiero que la caja esté tapada y que haya una foto”

La muerte de Jimmy Giménez-Arnau ha sido uno de los pilares de Ni que fuéramos Shhh en la entrega de este miércoles. Y es que desde el programa de TEN han querido dar un último adiós al que fue su compañero de batallas en la época de Sálvame y su derivado Sábado Deluxe de Telecinco,

La muerte de Jimmy ha hecho que los colaboradores de Ni que fuéramos Shhh han hablado de cómo desean que sea su propio funeral. Víctor Sandoval fue el primero en dar detalles, y en sus planes se ve afectada Belén Esteban de lleno: si él muere antes que sus perros, Belén Esteban tendría que hacerse cargo de las cenizas, y de los canes. Y cuando las mascotas mueran, unir los restos de los tres.

María Patiño quiso saber las últimas voluntades de Belén Esteban, pero la antaño conocida como princesa del pueblo se mostró muy reacia. “Por favor, que tarde mucho muchísimo. Tengo miedo a pensar en la muerte, me da pánico”, reconocía la Esteban. La presentadora le intentó sacar algún detalle al respecto, pero ella se negó. María, sin embargo, se sorprendió al descubrir que Belén ya tiene planes para su último adiós, pues en los planes de la gallega no estaba esto.

Marta Riesco parece tenerlo claro, y habló de su funeral sin cortapisas: “Yo me quiero ir en todo lo alto, nada de lágrimas, quiero estar muerta igual que estnado viva: pasándomelo que te cagas. Que me entierren en Madrid, que me quemen, y lancen mis cenizas en una buena discoteca, una buena alfombra roja...”.

Chema Garrido aseguró que lo único que le preocupa “de ese proceso es tener una buena muerte” y no molestar a los familiares. Pero María le preguntó si quería ser enterrado o incinerado. “Que me incineren. Y que no venga la gente a velarme. Que la gente que me quería, en su casa, en la playa, en la piscina, donde sea, se tomen una cerveza en mi salud”, pedía el subdirector de El Plural.

El funeral de Belén Esteban

Tras esto, Belén Esteban se animó a dar detalles de cómo se imagina su despedida. “Solo lo sabe mi marido”, comenzaba diciendo. “Quiero que me velaran toda la noche. Que mi gente, mis amigos, que mi familia esté conmigo por la noche, me da mucho yuyu pensar en quedarme yo ahí sola”, continuó.

La lista de peticiones no quedó ahí: “Quiero que la caja esté tapada, y que haya una foto mía al escribirlo americano, en la que esté guapísima”. Y aseguró que habrá una lista negra. “Hay personas que no quiero que entren, a un nivel alto. Y si van, que las echen”. Algo de lo que María Patiño se ofreció a hacerse responsable. Antes de cambiar de tema, Belén confesó que ya tiene escrita una carta con últimas voluntades para su amigo Raúl (Prieto), “con las cosas que tiene que hacer” “cuando a mí me pase”.