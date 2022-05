Laura Fa se confiesa en 'Sálvame': "Lo pasé fatal en el desfile. Soy insegura con mi cuerpo, no me gusto nada"

En la noche de este miércoles, Telecinco acogía la tercera edición su particular Fashion Week, y parece que los televidentes disfrutaron del desfile de los colaboradores de Sálvame, que firmó un 17,1% de cuota de pantalla, reuniendo 1.852.000 espectadores de media.

Aunque parece que durante la gala de esta edición no todo salió a la perfección, y algunos de los asistentes han querido confesar que no todo fue tan "maravilloso". La primera en contar cómo vivió el desfile ha sido Laura Fa, la cual aseguró haberlo pasado "fatal".

Cabe recordar, que la catalana vivió un encontronazo con la estilista habitual del programa de Telecinco, Paloma González, que se encontraba en el front row como una de las invitadas de la noche. "Laura Fa ha sido la que peor ha desfilado. No me ha gustado nada. Se me ha quedado en la cabeza por lo mal que lo ha hecho", comentaba González. Por su parte, la colaboradora de Sálvame le respondía con un tajante comentario: "Es la primera vez que desfilo, lo siento mucho chica, lo he hecho lo mejor que he podido".

Precisamente Paloma González volvía este jueves a Sálvame Diario para volver a enfrentarse a Laura Fa, y la tensión ha sido permanente. "Lo estaba pasando mal y por eso reaccioné sin ironía. Al final herir a alguien que lo está pasando mal, te hizo quedar mal a ti. No soy modelo y encima tengo poca gracia andando", apuntaba la periodista.

En ese momento, confesaba que no solo lo pasó mal por su falta de experiencia sino por la falta de seguridad que tiene en sí misma. "Soy muy insegura con mi cuerpo. No me gusto nada, no me gustan mis brazos, no me gustan mis piernas...".

"A lo mejor yo soy más insegura que tú", respondía la estilista. "Adoro la moda y si me siento en una silla y os digo lo que queréis oír pierdo profesionalidad. Yo soy así y no tengo que gustar a todo el mundo, porque a mí me sientan en el front row y yo digo mi opinión", añadía.

Kiko Hernández rebatía el testimonio de Laura Fa y aseguraba que "si tan insegura eres, no subirías una foto a tus redes sociales así", comentaba mientras enseñaba una foto en ropa de baño de la colaboradora.

