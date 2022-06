María José Campanario da a luz a su tercer hijo junto a Jesulín de Ubrique

Este martes 7 de junio, cerca de las once de la noche, Jesulín de Ubrique (48 años) y María José Campanario (43) se convertían en padres con el nacimiento de su tercer hijo -el cuarto para el torero. El feliz acontecimiento se produjo en el hospital Puerta del Sur de Jerez, donde la odontóloga ingresaba esa misma mañana.

Sin cámaras ni paparazzi apostados en la puerta del centro médico, aunque fuentes allegadas a la pareja informaban a EL ESPAÑOL de que el parto era inminente desde la semana pasada. Jesús y su esposa han conseguido casi lo imposible: que nadie supiera los detalles exactos del alumbramiento. Pero a última hora del día el periódico ABC hacía pública la esperada noticia.

Durante los nueve meses de gestación, apenas han existido imágenes de María José embarazada y prácticamente no se ha dejado ver. Ambos deseaban vivir esta nueva aventura que llegó por sorpresa tranquilos y alejados del ojo público y así ha sido. Era el pasado diciembre cuando Campanario confirmaba la noticia, reconociendo que era algo que no esperaban, pero que les llenaba de felicidad. Desde el primer momento, el diestro comentó que prefería un varón, porque ya tiene dos niñas, y sus deseos se han hecho realidad.

Jesulín de Ubrique y María José Campanario, durante el bautizo de Victor Janeiro Trapote en 2016. Gtres

Por el momento no se conoce el nombre que han escogido para el bebé, aunque no será el de su padre, que ya lleva su hijo mayor. Pero sin duda toda la familia está encantada con la llegada del nuevo miembro del clan de Ambiciones.

Especialmente, Julia Janeiro (19), que podrá echarle una mano a su madre en estos primeros momentos. La influencer no se ha pronunciado en sus redes sociales sobre su nuevo hermanito, ya que no suele hacer ninguna referencia a su vida privada. Ella prefiere mostrar sus looks ante los más de 200.000 seguidores que acumula. Aún así, lo más seguro es que ya se haya desplazado a Cádiz para estar al lado de María José.

También se habrá alegrado mucho Andrea Janeiro (22), la hija que Jesús tuvo con Belén Esteban (48), y con la que parece que ha acercado posiciones durante el último año con algunas citas secretas en Madrid, donde él ha estado grabando El desafío. También estuvo Julia, lo que confirma que las dos hermanas se llevan bien, más ahora que ambas están en Madrid. La paz familiar parece que poco a poco se instala en la familia.

Lo cierto es que el torero y su primogénita han estado mucho tiempo sin contacto, pero las cosas al fin han cambiado entre ellos, por lo que no sería extraño que la joven se decidiera a ir a conocer al bebé. La llamada de felicitación seguro que ya se ha producido. Todo en secreto, por supuesto, ya que Andrea no quiere ser una persona pública y así lo expresó en su día a través de un comunicado elaborado por sus abogados.

